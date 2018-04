Aplican Yanquis barrida a Mellizos

Nueva York— Gary Sánchez conectó un jonrón de tres ante su compatriota dominicano Fernando Rodney en el noveno inning, y los Yanquis de Nueva York doblegaron ayer 4-3 a los Mellizos de Minnesota para completar una barrida de cuatro juegos y extender a seis su racha de victorias.Nueva York estuvo maniatado sin hits en los primeros cinco innings y perdía 3-0 hasta el elevado de sacrificio de Aaron Hicks en el séptimo. Didi Gregorius bateó un rodado por tercera al abrir el noveno y llegó a segunda cuando el tiro de Miguel Sanó salió desviado.Giancarlo Stanton siguió con un lento rodado que Sanó fildeó, pero el tercera base dominicano no pudo hacer el tiro a primera y Stanton se embasó.Sánchez dejó pasar un strike y procedió a desaparecer la recta de Rodney (1-2) por la raya del bosque izquierda y en el nivel más bajo de la tribuna. Los Yanquis salieron despedidos de su cueva para festejar con su receptor al cruzar el plato.El dominicano Dellin Betances (1-1) ponchó a tres al emplear 13 pitcheos en el noveno para su primera victoria desde el 27 de junio.Nueva York cerró con marca de 8-2 una tanda de juegos en casa y supera 47-13 a sus rivales durante su racha de victorias.Mets 3, Cardenales 4San Luis— Dexter Fowler bateó un sencillo en el 13er inning y los Cardenales de San Luis remontaron en un par de ocasiones para superar 4-3 a los Mets de Nueva York.San Luis perdía por 2-0 en el séptimo capítulo y por 3-2 en el décimo. Tommy Pham acumuló cuatro imparables y anotó en dos ocasiones, un día después de abandonar un encuentro a raíz de una herida que él mismo se provocó en la cabeza con el bate, en un calentamiento durante el propio duelo.Pham jugó con un vendaje voluminoso en la cabeza.El venezolano José Martínez recibió un boleto de Paul Sewald (0-1), cuando había un out de la 13ra entrada. Avanzó a la intermedia con un sencillo del dominicano Marcell Ozuna y anotó cuando Fowler pegó un sencillo al prado derecho.Es la sexta vez en su vida que Fowler ha producido la carrera que pone fin a un encuentro.John Gant (1-0), convocado desde la sucursal de la Triple A en Memphis antes del juego, lanzó tres innings perfectos como relevista para conseguir su segunda victoria en las Grandes Ligas. La primera fue con el uniforme de Atlanta, ante los propios Mets, el 17 de junio de 2016.Diamondbacks 8, Filis 2Filadelfia— Jarrod Dyson, Nick Ahmed y el venezolano David Peralta dispararon jonrones y los Diamondbacks de Arizona se llevaron una victoria 8-2 ante los Filis de Filadelfia.Los Diamondbacks quedaron con foja de 17-7, para igualar el mejor arranque de campaña de la franquicia tras 24 juegos. Arizona también inició 17-7 en 2008.Dyson bateó un jonrón de dos anotaciones en el primero y Chris Owings añadió un doblete remolcador ante Ben Lively (0-2) para una tempranera ventaja de 3-0.Arizona rayó cinco veces en el tercero mediante el cuadrangular de tres carreras de Ahmed y otro de dos anotaciones de Peralta. El del Peralta fue ante el relevista Drew Hutchinson.Bravos 7, Rojos 4Cincinnati— Ronald Acuña y Ozzie Albies, los dos jugadores más precoces de las Grandes Ligas, batearon sendos jonrones y se combinaron para remolcar cinco carreras, llevando a Atlanta a la victoria por 7-4 ante los Rojos de Cincinnati, con lo que los Bravos lograron el empate en la serie de cuatro juegos.Con 20 años y 128 días, el venezolano Acuña se convirtió en el jugador más joven de las Mayores el miércoles y se fue de 5-1 en su debut. Abrió el segundo inning el jueves con un jonrón que cayó en la quinta hilera de la tribuna más alta del jardín izquierdo ante Homer Bailey. También conectó un sencillo en el sexto y bateó un doble que quebró el empate ante Wandy Peralta (1-1) en el octavo, luego del tercer doble de Freddie Freeman en el juego.Albies, el curazoleño de 21 años que debutó en agosto pasado, sacudió un jonrón de dos carreras en el quinto para una ventaja 4-0 y luego añadió un sencillo remolcador con un doble en el noveno.Sam Freeman (1-1) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó y el dominicano Arodys Vizcaíno permitió un hit en el noveno para su segundo salvado.Cincinnati quedó con foja de 5-20 por primera vez en la historia de la franquicia.Tigres 0, Piratas 1Pittsburgh— Corey Dickerson despachó el primer jonrón de su carrera en Grandes Ligas que pone fin a un partido, un batazo con un out que debió esperar la revisión, para conducir a los Piratas de Pittsburgh a la victoria el jueves por 1-0 ante los Tigres de Detroit.Dickerson desapareció un slider en cuenta de 0-1 de Alex Wilson (0-1) apenas por encima del muro del jardín derecho.

