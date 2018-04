Oakland, California— Stephen Curry reanudó las prácticas normales con contacto físico y podría volver a jugar para los Warriors de Golden State incluso mañana, durante el primer partido de las semifinales de la Conferencia del Oeste, ante los Pelícanos de Nueva Orleáns.Curry practicó ayer con una rodillera. No juega desde que sufrió un esguince en la rodilla izquierda el 23 de marzo, el mismo día en que había retornado a la actividad con los Warriors tras una ausencia de seis encuentros por un problema en el tobillo derecho.Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, aclaró que está en duda todavía la participación de Cury en el duelo de mañana. Sin embargo, explicó que todo podría decidirse si el astro, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, responde bien hoy y no reporta mayor problema luego de otro día completo de prácticas.Los Pelícanos visitarán el Orale Arena para comenzar la serie semifinal, que se llevará el primer equipo que consiga cuatro triunfos.Curry realizó su práctica habitual de disparo con Kevin Durant después del entrenamiento. Realizó dribles y mostró su característica agilidad con los pies. Pareció claro que ha recuperado la fuerza en la rodilla.“Steph practicó al 100 por ciento, hizo de todo y se vio bien”, dijo Kerr.“Lo que tenemos que ver es cómo responde su cuerpo durante el resto del día, y luego, colocarlo mañana en otra práctica. Creo que necesita hilar dos buenos días, aunque hoy tuvo un desempeño positivo. Creo que ha estado muy bien. Cuando estuvimos en San Antonio le pregunté cómo se sentía, pero creo que ya tengo la respuesta, se siente muy bien pero no hemos redoblado esfuerzos aún. Yo creo que hoy fue un día importante porque es la primera vez que está en la acción y se le permitió estar en la práctica. Y al parecer reaccionó bien”.Los Pelícanos emplearán un ritmo diferente y más rápido para los Warriors, así que, el que Curry regrese a mover el balón y a dirigir la ofensiva podría ser importante.

