Sospechan de ex Chiva por narcotráfico

Guadalajara— Cuando Ricardo Ferretti dirigía al Guadalajara en 1998, el defensa Mario Bueno Castillo era uno de sus relevos de banca y centro de regaños en los entrenamientos.Ahora 20 años después y ya en el retiro, el también ex jugador de los Tigres y el Atlante, fue detenido en el Sur de Texas bajo sospecha de contrabando de dinero proveniente del narcotráfico.De acuerdo a un reporte oficial, la Fuerza Especializada en Crímenes y Narcóticos del Sur de Texas confirmó el arresto de Mario Agustín Bueno Castillo, al ser detenido por exceso de velocidad en la autopista US 77 y al momento de la revisión de su vehículo, encontrarle dos compartimentos falsos debajo del asiento del conductor.Ahí se encontraron cuatro paquetes de dinero por un total de $ 267.404 dólares, dinero que los agentes creen que proviene de las ganancias por venta de drogas y que serían trasladados a Houston desde México, según el comunicado.Al momento de declarar, el ex jugador dijo a los agentes que es un buscador de jóvenes talentos para el futbol mexicano.Los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en Corpus Christi obtuvieron la autorización para el enjuiciamiento federal de Bueno Castillo por sospecha de contrabando de efectivo a granel dentro o fuera de los Estados Unidos.El ex jugador rojiblanco fue fichado en la cárcel del condado de Kleberg y después de ahí se le trasladó al condado de Brooks en Falfurrias, donde permanecerá en espera de posibles cargos por delito federal en Estados Unidos.

