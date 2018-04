Le ponen alto a los Chihuahuas

Cuatro carreras en la primera entrada hicieron nacer la esperanza entre la afición de que los Chihuahuas lograrían nueve victorias consecutivas por primera vez en su historia, pero era muy temprano en el juego y las Abejas de Salt Lake pudieron remontar y vencer anoche a El Paso, 6-5, para empatar la serie a un triunfo por bando.Eric Young Jr. pegó rola al short en la parte alta de la sexta entrada y en bola ocupada el ex Chihuahua Jabari Blash anotó la carrera que marcó la diferencia en el partido.Con la casa llena en la parte baja de la primera entrada, Franmil Reyes pegó un doble al jardín central con el que impulsó a Travis Jankowski, Diego Gorís y Brett Nicholas a la registradora para que los paseños se fueran arriba 3-0 muy pronto en el juego.Una línea al jardín derecho por parte de Shane Peterson permitió que la novena canina sumara una rayita más en los spikes de Reyes, pero después de eso, a la artillería paseña se le mojó la pólvora.Las Abejas respondieron rápidamente en la parte alta del segundo rollo con un cuadrangular de dos carreras de Rymer Liriano ante la serpentina de Kyle Lloyd, llevándose por delante a Blash.En el tercer inning, los visitantes sumaron tres más para remontar el marcador. David Fletcher también pegó jonrón de dos carreras, mientras que José Fernández conectó un triple que envió a Kaleb Cowart al home.El panameño Javy Guerra conectó su quinto vuelacerca de la temporada y le dio el empate a los Chihuahuas en el quinto inning, pero muy poco le duró el gusto a los paseños, pues en la sexta entrada Blash anotó la del gane.Lloyd estuvo seis entradas y un tercio en la lomita, permitió 11 hits, seis carreras, no concedió bases y ponchó a seis. Trey Wingenter, Tyler Webb y T.J. Weir lo relevaron, y solamente el último permitió dos hits, pero a pesar de la buena actuación de los relevistas, los bats paseños no volvieron a sonar.Por las Abejas abrió John Lamb, que solamente estuvo tres entradas completas en la loma de los disparos y toleró cuatro hits, cuatro carreras, caminó a uno y ponchó a cinco.Esta noche, a partir de las 7:05 pm, se juega el tercer partido de esta serie de cinco encuentros, en la que Chihuahuas y Abejas pelean el liderato de la División Pacífico Sur.Por ahora, los paseños están en la cima con marca de 15 ganados y seis perdidos, dos juegos arriba de Salt Lake (13-8)

