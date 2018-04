Se pone valiente

‘Ese día, vamos a ver quién es el más macho’, dijo ayer el tapatío Jorge Lara acerca de su rival de este sábado, el dominicano Claudio Marrero, que por su parte mencionó que será el ganador de esta pelea debido a su mayor experiencia.A dos días de sus respectivos combates, son pocas las palabras que los protagonistas de las tres peleas principales pueden agregar, más allá de repetir que han tenido excelentes campamentos de entrenamiento y que saldrán con la mano en alto.‘Yo creo que aquí abajo del ring no hay nada que decir, yo creo que arriba del ring… es lo que él me quiere decir, me quiere intimidar, pero no me asusta. Arriba del ring vamos a estar yo y él solos y ahí es cuando quiero ver su poder, que él dice que trae’, mencionó Lara a un costado del ring que ya se encuentra armado en el Don Haskins Center.‘No, nunca lo había visto, incluso ni siquiera he mirado sus peleas. No me importa, el chiste es que yo quiero que venga a pelear, que venga a tirar golpes, no a correr. El boxeo se hizo pa’ tirar golpes, si hubiera querido correr, pues que sea maratonista’, agregó el oriundo de Guadalajara, que tiena una marca invicta de 29-0-2, con 21 nocauts.-¿Qué impresión te dio Marrero ahora que lo tuviste cerca?‘Una persona sangrona, que me dice que voy a sentir el poder, pues yo quiero sentirlo. Ese día, vamos a ver quién es el más macho.’Por su parte, el dominicano Marrero fue tajante y dijo estar más que confiado en que logrará la victoria.‘Yo te puedo decir que la victoria la tenemos en las manos, pero el sábado 28 la experiencia que yo tengo va a ver una superioridad, eso es lo que se va a ver.’-¿Qué te hace sentir tan confiado en que ganarás?‘Yo. Yo soy el matrix, entiende, yo soy el matrix. Tengo mucha experiencia ya, y sobre todo tenemos a Dios que es importante, pero le falta experiencia y lo voy a demostrar’, respondió Marrero, que en el terreno profesional tiene 22 victorias y 2 derrotas, con 16 triunfos por la vía rápida.Por su parte el paseño Abraham Han dijo que su rival en turno, Anthony Dirrell, es un gran campeón, ‘pero yo soy campeón de esta ciudad. Esta es mi oportunidad para derrotar a alguien con un nombre grande y moverme al siguiente nivel.’Dirrell, en su oportunidad, dijo que todo mundo sabe que él es un peleador con el calibre de un campeón mundial y lo probará una vez más este sábado. ‘Después de esta pelea, estoy listo para enfrentar a cualquier campeón de peso super medio, le ganaré a cualquier de ellos.’Josesito López y Miguel Cruz, los protagonistas de la pelea principal, también se declararon listos para su combate.‘Este es el tipo de pelea en donde realmente puedo mostrar mis habilidades. Voy a mostrarle a todos el mismo corazón como siempre lo hago, combinado con algunas habilidades que Robert García me ha ayudado a obtener’, declaró López.‘Ahora sé lo que se requiere para ganar en este nivel. Cada pelea soy mejor y creo que ahora es mi tiempo. La gente va a conocer mi nombre después del sábado en la noche’, dijo Cruz.