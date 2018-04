Los mediocampistas juarenses Samuel Palacios y Francisco Nevárez debutaron con Bravos FC Juarez, en la fecha tres de la Copa MX, contra Pumas UNAM, el 24 de enero anterior, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.Hoy, a las 10:00 horas, volverán a la Ciudad de México, donde el FC Juárez se medirá al Club Pumas, filial de Pumas UNAM, en las instalaciones de La Cantera, en el juego de Ida de cuartos de final de la Liguilla sin derecho a ascenso, en Tercera División.El cotejo luce sumamente complicado para los Bravos, quienes visitarán a un rival dinámico y veloz, con mucho más roce en la alta competencia que se da futbolísticamente en la zona centro del país y una larga y rica tradición de formación de jugadores en sus divisiones inferiores.“Yo espero un partido muy fuerte. Todos esperamos eso. Vamos a hacer nuestro partido, vamos a dar lo que venimos haciendo. Ojalá y Dios se nos dé la victoria. Veo un equipo que va a ser muy dinámico y, nosotros, al igual. Creo que nos vamos a topar muy bien”, anticipó Nevárez Pulgarín.Javier, de 17 años, enfatizó que no ve ninguna diferencia entre Bravos y Pumas.“Somos once contra once y al que Dios quiera le va a dar el resultado”, manifestó.Previo al viaje a la capital del país, Palacios Reyes, igualmente de 17 años, destacó que, para enfrentar a los felinos, los Bravos están bien preparados en todos sentidos.“El objetivo claro es ganar, pasar a semifinal, a la siguiente fase. Vamos con una buena preparación física como táctica. Vamos bien preparados y vamos a hacer un buen papel, ténganlo por seguro”, aseguró.Palacios enfatizó que los Bravos tienen la calidad y el talento suficiente para jugarle al tú por tú a los Pumas, aunque reconoció que el factor altura sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, será un handicap en contra del cuadro local.“Va a estar un poco pesada, pues Javier Nevárez y yo debutamos allá y sí, nos ahogamos. Creo que va a pesar un poco, pero, más que nada, lo mental, es lo que nos va a ayudar”, afirmó.Los Bravos llegan a este cotejo en el primer lugar del Grupo XIII en el que mantuvieron el invicto en la campaña 2017-2018 con 67 puntos y también como punteros en la tabla a nivel nacional con un cociente de 2.79.A su vez, los felinos calificaron como número ocho en la tabla en el país y un cociente de 2.17.Juárez clasificó a la Liguilla como primer lugar del Grupo XIII y además como el mejor en la tabla general a nivel nacional, y enfrentarán a los Pumas en cuartos de final, la ida se jugará el viernes 27 de abril a las 11:00 AM (hora local) en las instalaciones de La Cantera.PAR

