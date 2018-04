Reserva 'GGG' septiembre para 'Canelo'

Los Ángeles, California— Gennady Golovkin alzó la mano para enfrentar en septiembre a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, luego de que éste fuera suspendido 6 meses por positivo por clembuterol, lo que provocó que el kazajo se mida al armenio Vanes Martirosyan el 5 de mayo.“Todos quieren la pelea, entienden que hubo un dictamen (suspensión de Álvarez) y yo estoy preparado para septiembre, porque todo mundo entiende que es la pelea más grande que puede haber en el mundo, la de mayor beneficio para los peleadores, estoy listo para “Canelo” en septiembre si se hace la pelea”, dijo Golovkin.“”Canelo” es la prioridad para septiembre, tengo obligaciones con Jermall Charlo, campeón interino CMB, y Sergiy Derevyachenko, retador mandatorio de la FIB, e incluso una posible unificación con Billy Joe Saunders, pero enfocado al 5 de mayo, después veré qué pasa”, afirmó el europeo.La pelea de “GGG” será en Carson, California, prometiendo mostrar su “estilo mexicano”.Ganaré la batalla: CuadrasCarlos Cuadras confía en superar sus adicciones, luego de estar suspendido temporalmente por el CMB e internarse en un centro de rehabilitación.“Estoy convencido de que ganaré esta batalla. Tengo una esposa y un hijo que siempre me apoyan, también debo de representar a mi país en la mejor forma posible. Necesito encontrar la fuerza, con la ayuda de Dios, para encontrar una cura para esta horrible pesadilla. He estado viviendo en el infierno, pero soy un campeón y saldré victorioso.“Nunca fallé en una prueba antidopaje, siempre respeté el deporte. Sin embargo, el consumo de estas sustancias en mi vida privada, entre peleas, ciertamente afectó mi carrera en el deporte que amo... Me siento avergonzado y me disculpo con el público y el deporte, pero les ruego a todos ustedes que me den una última oportunidad”, externó Cuadras.

