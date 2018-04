Rumbo a la final

Munich— Por una vez, el Real Madrid no necesitó que Cristiano Ronaldo anotara. El conjunto blanco capeó el temporal y volvió a prevalecer en la Allianz Arena.Los goles de Marcelo y Marco Asensio le dieron la vuelta al marcador y el conjunto español acabó imponiéndose ayer 2-1 ante Bayern Múnich en la ida de su semifinal de la Liga de Campeones.Cristiano se fue sin anotar por primera vez en toda la competición esta temporada. Al astro portugués le anularon un gol en la segunda mitad por ayudarse con la mano para bajar un balón.El triunfo de los reinantes bicampeones de Europa puso fin al invicto del Bayern en su feudo. También fue la tercera victoria seguida que consigue el Madrid en la plaza bávara –los previos en 2014 y 2017.El resultado deja al Madrid en una excelente posición de cara al partido de vuelta en Madrid la semana próxima. Los merengues apuntan a su 13er título en el torneo y convertirse en el primer equipo que hilvana tres seguidos desde que el mismo Bayern lo logró hace 42 años.Pero el equipo de Zinedine Zidane no podrá fiarse tras haber encajado tres goles de local ante Juventus en la instancia previa.“Hemos dado un gran paso, aunque falta rematarlo en casa”, advirtió el capitán y defensa central madridista Sergio Ramos. “Todavía no hemos hecho nada y tenemos que volver a ganar en nuestro estadio”.Joshua Kimmich puso en ventaja al local con su gol a los 28 minutos tras ser habilitado por el colombiano James Rodríguez, quien enfrentó a su antiguo equipo.De su error en la tarea defensiva en la jugada del tanto del Bayern, Marcelo se redimió al igualar el marcador poco antes del descanso. El lateral brasileño prendió de volea un balón que había quedado picando en el borde del área.Asensio ingresó por Isco en la reanudación y se combinó con Lucas Vázquez, tras una mala entrega del brasileño Rafinha, para marcar el segundo tanto de visitante del Madrid, a los 57 minutos.El Bayern sufrió dos bajas sensibles cuando debió reemplazar a Arjen Robben y Jerome Boateng por lesiones en el primer tiempo, pero el equipo de Jupp Heynckes supo generar peligro. Franck Ribery, Robert Lewandowski y Thomas Mueller desperdiciaron claras ocasiones de gol.“Hemos sufrido mucho, también al inicio y al final, pero conseguimos un resultado muy bueno”, resumió Zidane. “Pero no puedes jugar un Champions sin sufrir”.Apuntándole a la vuelta en el Santiago Bernabéu, Zidane recordó el partido previo ante la Juve.“Vamos a tener que luchar. Nunca está hecho”, advirtió el técnico francés. “Después del partido de la Juve sabemos que tenemos que afrontar en nuestra casa el partido de diferente manera. Seguro. Porque si no lo podemos pasar mal”.

