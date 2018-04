Son mariscales los más codiciados en el Draft

Arlington, Texas— Cualquiera que piense que los comentaristas del Draft e incluso algunos gerentes generales de los equipos no tienen ni idea de lo que sucederá este jueves en la ronda de apertura del Draft debería hablar con los jugadores que son más probables a resultar seleccionados en los primeros lugares.Pero las cosas no quedarán más claras. Veremos los mismos hombros encogidos, y las mismas respuestas de siempre “es algo que está fuera de mi control”.Pero también se podría llegar a tener algo de perspectiva.“No se trata de dónde o cuándo uno resulte seleccionado”, dijo Josh Allen de Wyoming, uno de cuatro mariscales que se espera que sean escogidos entre la primera media docena de aspirantes. “Se trata de lo que uno haga después. Puedo verme a mí mismo en siete uniformes distintos; ya he tenido siete visitas”.Josh Rosen, de UCLA dijo lo siguiente: A mí no me importa a dónde o cuando me vaya, todo tiene que ver con que uno quede en el equipo adecuado. Si tú no crees que soy la mejor elección para tu equipo, no me escojas. Quiero ir a un lugar donde yo crea que estaré bien, y si ese equipo siente que haré un buen trabajo, entonces que me seleccione”.Ese equipo podría ser Cleveland con la primera selección. Podrían ser los Gigantes con la segunda selección y los Jets con la tercera. Quizás Denver con la quinta selección, o un equipo desesperado por contender por un mariscal que logre destacar.“Hay mucha incertidumbre sobre mañana”, dijo Sam Darnold de Southern California, otro de los cuatro más codiciados mariscales. “Por lo que hay que estar preparado para lo que sea que tenga que pasar. A mí me interesa ver quién estará en lo correcto y quién se va a equivocar (entre los supuestos expertos del draft). Eso siempre es divertido”.La diversión comienza con los Cafés teniendo la primera de cuatro selecciones. El que no escogieran a Allen, Rosen, Darnold, o a Baker Mayfield de Oklahoma sería una enorme sorpresa.