Chivas, campeones de Concacaf

Guadalajara- El Mundial de Clubes ya tiene un lugar para el primer equipo con once mexicanos en la cancha.Los reclamos de premios pendientes de los jugadores de Chivas fueron refrendados esta noche al coronarse ahora en Concachampions al ganar con dramatismo en tanda de penales al Toronto FC.El Rebaño de Matías Almeyda vuelve a coronarse después de 56 años de no hacerlo en Concacaf.Michael Bradley fue el villano al volar su tiro a la tribuna y ahí Rodolfo Cota celebró el 4-2 en la tanda que les dio al Copa.Por Chivas nadie falló.En el tiempo regular el equipo canadiense vino a derrotar al chiverío 2-1 y con ello obligó a la definición desde los once pasos.Orbelin Pineda había anotado al 18' el 1-0 que parecía encaminar al Rebaño al título, pero los canadienses siguieron en su libreto, sabiendo que seguían necesitando sólo dos goles para llevar al menos a los penales la definición.Rodolfo Pizarro hizo gala de su talento para dejar al "7" de Chivas sólo frente al arquero y sólo empujar el balón al fondo.La fiesta en la tribuna era rojiblanca, pero de pronto vino el nerviosismo, la desconfianza a romper en el área.El dominio que parecía absoluto de Chivas fue cediendo terreno y en una pelota que parecía despejable en él área, tanto Oswaldo Alanís como Edwin Hernández dejaron que el brasileño se diera vuelta y metiera un centro raso. Rodolfo Cota quedó mal ubicado y al 24' Jozy Altidore solo empujó el balón para el 1-1 en el juego.Matías Almeyda llamó fuerte la atención de sus jugadores, consciente del peligro que se venía con el campeón de la MLS.Michael Pérez volvió a ser la estampa de álbum sobre Sebastián Giovinco, por eso Carlos Salcido se quedó como contención.El tapatío comenzaba a desesperar al italiano y al 43' provocó que le amonestaran. El enojo del "10" de los canadienses contra el árbitro, lo canalizó con el balón y de inmediato condujo, enfrentó a su vigilante y metió un tiro pegado al poste al que Cota le hizo confianza y sólo vio en las redes.Era el 1-2 que empataba a 3-3 el global a un minuto de irse al descanso, cuando más duele y cuando pega en la confianza de cualquiera. Giovinco en ese sólo parpadeo rojiblanco metió al Toronto al juego.Para el segundo tiempo ningún técnico cambió a sus equipos. Sabían que el trámite estaba para cualquiera. Pérez seguía sobre Giovinco encima.De pronto en un pique juntos, Pérez sintió un tirón muscular y cayó al césped al 67' y ahí acabó su cacería sobre el italiano.Almeyda debió sacar al "Tortas" y en lugar de elegir a otro contención, mandó a Ángel Zaldívar a esa posición, pensando en atacar y también en los penales.Jesús Godinez que ya había entrado al campo, le hizo una faena a Bradley y se metió al área, pero luego sólo consiguió un tiro de esquina.Con la agonía del juego, Micki Delgado perdonó y dejó ir el título en tiempo regular, cuando quedó solo al 90' para sólo empujar un centro por la izquierda pero metió el balón a la tribuna.Después el desenlace quedó en el drama.Alanís, Godinez, Pulido y Zaldívar cobraron con pulcritud.El colombiano la mandó al travesaño y Bradley envió el sueño a la tribuna.Chivas mantiene así la hegemonía de la Liga MX sobre los equipos de la MLS.

