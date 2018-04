Caen Soles en la 'ida' de la Liguilla ante Guasave

‘Acuchillados’ por un mal arbitraje, que incidió directamente en el marcador, el equipo Soles de Juárez tendrá que viajar a Guasave para tratar de revertir el marcador ante Diablos Azules, tras caer 2-1 en el juego de ida de la fase intergrupos de la Tercera División Profesional.El conjunto soleado tuvo que venir de atrás para emparejar el trámite de un duelo que perdía al minuto 14 con la anotación de Alexis Mendivil.Luego de dos llegadas con bastante dosis de peligro, que fueron bien contenidas por el arquero Jorge Valencia, fue en el tercer ataque en el que la escuadra visitante ya no perdonó y se puso al frente en una jugada que se tejió en tres cuartos de cancha, y concluyó con el pase a la red por parte de Mendivil.A partir del gol en contra, picado en su amor propio, el equipo juarense se hizo de la pelota y comenzó a generar un mejor futbol que le redituó con el gol del empate al minuto 33 de tiempo corrido.Antes de la anotación, Arath Balderas ya había tocado a la puerta de los Diablos con disparo de larga distancia que se fue escasos centímetros por encima del arco.Fue un error en la salida del cuadro visitante en el que Soles no desperdició el regalo y por conducto de Adrián Rodríguez emparejó los cartones.Así terminó la primera mitad, con un equipo fronterizo mucho más incisivo, que fue de menos a más.Con la obligación de salir con la victoria del Estadio 20 de Noviembre, para tener el juego de vuelta un poco más a modo, Soles se fue en busca del gol que les diera la ventaja.Al minuto 50, en un centro por la lateral de la izquierda, que encontró cabezazo certero de un atacante, la escuadra local puso el dos por uno, pero el árbitro anuló la anotación por una aparente obstrucción.Minutos más tarde, de nueva cuenta en una jugada dentro del área, en lo que a todas luces parecía una falta sobre David Samaniego, lo que hubiera significado el cobro de una pena máxima, el árbitro la dejó correr.En esa jugada y debido a la patada que recibió, el jugador de Soles tuvo que abandonar la cancha por la lesión.Con el coraje a flor de piel, la desconcentración hizo presa al equipo fronterizo, y el conjunto de Guasave a provechó para poner cifras definitivas, al minuto 83 de tiempo corrido.El partido de vuelta se dará el sábado 28, fecha en la que el conjunto soleado pagará la visita a los Diablos.“Estuvo algo raro el arbitraje; nos quitaron un gol legítimo y no marcaron un penal a favor nuestro. Ahora tenemos que revertir esto con coraje, actitud y vergüenza”, comentó el entrenador Rafael Guzmán, después de encarar a la terna arbitral de Ciudad Obregón, Sonora.

