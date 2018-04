Debilitan el 'Pacto de Caballeros'

Toluca, Edomex— El Pacto de Caballeros todavía tiene vida.Tras la reunión entre la Federación Mexicana de Futbol, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales y algunos clubes de la Liga MX, se llegó a un acuerdo que beneficia a algunos jugadores, aquellos que ya no tienen contrato, pero no se adapta a la exigencia de FIFA.Moisés Muñoz, vocal de la AMFpro, aseguró que los futbolistas serán libres de contratarse, pero sólo aquellos a los que se les termine el contrato, y no podrán hacerlo si aún tienen 6 meses de vínculo laboral, lo que sí permite la FIFA.“Los jugadores que se les termine su contrato y no tengan ofertas de su último club, podrán contratarse libremente y además se amplía el periodo de transferencias para dichos jugadores”, explicó Muñoz este miércoles en la Federación Mexicana de Futbol.“Aquí cubrimos perfectamente bien los 2 temas principales a los que veníamos, y en tanto se defina el reglamento de transferencias y contrataciones así es como va a aplicar”.Muñoz estuvo acompañado en la reunión con Oribe Peralta, presidente de la AMF, y de Álvaro Ortiz, presidente ejecutivo de la AMF.Ahora, los jugadores podrán contratarse hasta dos semanas antes del cierre del torneo, y no se les termina la ventana durante los días que duraba el Draft.“Estamos trabajando para el bien del futbol. Los acuerdos de hoy sin duda deben dejar tranquilos a los futbolistas. Somos escuchados, valorados e incorporados a los trabajos y mesas de diálogo para mejorar nuestras condiciones”, agregó Muñoz.La Federación, en voz del presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, informó que se trabajará en la elaboración de un nuevo reglamento de transferencias y contrataciones que entrará en vigor a más tardar al inicio del Apertura 2019.“(Vamos a) trabajar de manera estrecha y coordinada para la elaboración y aplicación de un reglamento nuevo de transferencias y contrataciones que regule los nuevos procedimientos en la materia”, mencionó Bonilla.El directivo explicó que se entablarán mesas de trabajo permanentes entre la AMFpro, dueños y directivos de la Liga y la FMF.”En las mesas de trabajo vamos a sacar muchos temas, van a salir muchos puntos de vista, van a salir situaciones que tenemos que ir madurando y que tenemos que trabajar de manera conjunta para lograr un nuevo reglamento de transferencias y contrataciones que sea benéfico para todos”, agregó.“La apertura que se está dando después de muchas mesas de negociaciones, de pláticas, de diálogo, y que llegan a la conclusión con este primer acuerdo importantísimos del futbol mexicano. Estamos dispuestos a seguir colaborando estrechamente”.La AMFpro había amenazado con no disputar la Jornada 17 si no se eliminaba el Pacto de Caballeros y el Draft, por lo que la última fecha está garantizada para jugarse, así como descartar una protesta en la Selección Nacional.En la conferencia también estuvieron Yon de Luisa, próximo titular de la FMF, y el actual secretario general, Guillermo Cantú, entre otros.“Hoy nos demostramos que jugadores, dueños y también las administraciones podemos llegar a acuerdos y creo que eso es muy bueno para el futuro del futbol mexicano. Los principales beneficiados son la afición”, comentó Cantú.

