Listos, protagonistas de velada de box

Jorge Lara, oriundo de Guadalajara, y que este sábado subirá al ring en el Don Haskins Center para enfrentar al dominicano Claudio Marrero, dijo que su rival nunca ha enfrentado a un boxeador como él, a lo que Marrero respondió que seguramente quiso decir lo contrario y que este sábado se va a ver el verdadero nivel de cada uno de ellos.Ayer, luego de unas ligeras prácticas para los medios locales en el Wolves Den Gym, los boxeadores de las tres peleas principales hicieron sus declaraciones por separado. Los protagonistas de la estelar, Josesito López y Miguel Cruz, coincidieron al señalar que tuvieron sus mejores campamentos de entrenamiento, mientras que el paseño Abraham Han dijo estar más que contento de pelear frente a su afición, y su rival, Anthony Dirrell, mencionó que arriba del ring sólo estarán él y Han, por lo que ni la afición ni su esquina podrán ayudarlo.‘Tener a Robert García en mi esquina me ha dado el entrenamiento y la preparación de un peleador de élite. Es una gran diferencia. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y voy a ayudar a mostrar eso el sábado’, declaró García.Agregó que ‘la experiencia definitivamente jugará un papel importante. Pero creo que él tampoco ha enfrentado a alguien con las habilidades que tengo. Todas mis derrotas han sido ante grandes luchadores. Siento que he dado un gran paso adelante aquí.’Cruz dijo que este ha sido el campamento más extenuante que ha tenido, que lo hace sentir muy bien preparado. ‘Siempre entreno duro, pero este en particular tenía una motivación extra.’Recordó que en el 2011 vio pelear a Josesito y en ese momento supo que un día lo enfrentaría arriba del ring.‘Recuerdo que vi pelear a Josesito en el 2011 en la cartelera de Mayweather vs. Ortiz, y en ese momento supe que un día iba a estar en el ring con estos chicos.’‘Estoy ansioso por subir al ring. Estoy dos libras arriba del peso, pero estoy comiendo bien antes del pesaje y me siento listo para pelear. Estoy ansioso por subir al ring’, declaró el mexicano Lara.‘Soy como un perro siguiendo la chuleta en el ring. Solo quiero pelear. Estoy aquí para llevar la pelea directamente hacia él’, agregó.‘Sé que enfrentaré a un duro boxeador mexicano duro, que lo dejará todo en el ring. Trabajamos mucho en un plan para enfrentarlo. Debe estar equivocado si piensa que nunca antes he peleado ante un boxeador como él. Es al revés. Definitivamente sabrá en qué nivel estoy después de la noche del sábado.‘Mi estilo es avanzar, pero tener la capacidad de retroceder. Se trata de lo que dicta la pelea y lo que quiere mi esquina,’ dijo Marrero, nativo de República Dominicana.‘Sé que Han es un guerrero. Es rudo y por eso elegí luchar contra él aquí en su patio. Sé que me va a dar pelea. Sólo vamos a ser él y yo en el ring. La audiencia no puede ayudarlo. Todos sus fanáticos no pueden ayudarlo. Los entrenadores sólo pueden ayudarlo entre rounds. Voy a bloquear todo lo demás y solo centrarme en él’, mencionó Dirrell.‘Estoy tan feliz por pelear en casa en este gran escenario. En muchos sentidos, este es un sueño hecho realidad y algo que ha tardado en llegar. No puedo esperar para boxear ante a mi gente. Sé que no soy el favorito contra Dirrell, pero eso no me molesta para nada. Siempre entreno para ser mejor de lo que nadie espera que sea. Esta pelea no será diferente’, dijo Han, que fue el último en llegar a la cita con los medios.