Conocida la preselección de 42 peloteros de Indios de Ciudad Juárez rumbo al Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, justa que iniciará el próximo 17 de mayo, Marcelo Juárez, manager de la tribu, declaró que buscará que haya una buena armonía interna y una convivencia agradable en el dugout, al tiempo que fomentará la sana competencia entre los integrantes del equipo.“Vamos a tratar de que haya una buena competitividad, primero que nada, por jugar. Yo soy muy dado a eso, a que pelotero que está jugando en el terreno de juego se lo gane. Normalmente no me gusta regalar nada, ellos tendrán que ganarse ese lugar para estar como titulares. Esperemos que el equipo reúna las características que nosotros buscamos y ojalá que podamos ser un equipo que de alguna manera satisfaga a nuestra afición”, dijo.A los 40 jugadores elegidos por la Zona Uno en el preseleccionado teporaca el pasado lunes, ayer por la mañana, la directiva incluyó dos nombres más: Luis Carlos Moncayo, de Aledanes, y Armando Tovar, de Piratas, ambos lanzadores.“Es una preselección, de alguna manera bastante complicado para llegar a ese número de 42 peloteros. Sabemos que hay otros peloteros que han mostrado un buen torneo regional, buenas aptitudes, pero creemos que hemos hecho lo correcto”, declaró Juárez.Hoy, a las 19:00 horas, en el Estadio ‘Juárez Vive’, la preselección aborigen iniciará sus prácticas.“La realidad, yo estoy muy contento porque ya vamos a empezar a trabajar en el campo que es lo que yo quiero ya, estar en el terreno de juego. Creo que ya ha pasado un espacio grande de tiempo donde las cosas que normalmente pasan, esperar la finalización del torneo regional y ahora viene lo de nosotros”, afirmó.El corte a 28 peloteros, cifra que determina la liga estatal como tope en el roster de cada uno de los 10 equipos, se hará después del segundo juego de exhibición contra los Dorados de Chihuahua, el próximo 12 de mayo, informó Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno.Juárez manifestó que faltan tres juegos más de la final del torneo regional entre Brujos y Búhos, serie que está empatada a un juego por bando y dejó abierta la posibilidad de llamar a más beisbolistas.“Vamos a ver los últimos tres partidos que faltan de la final, en caso de que alguien no esté en esta preselección y haga algo extraordinario, creo que de alguna manera también lo podremos convocar”, afirmó.En torno a los tres coaches más que se sumarán a su equipo de trabajo, indicó que uno de ellos será auxiliar de bullpen y le ayudará al coach de pitcheo Luis Izabal, en tanto, los otros dos, estarán en el cajón de primera y de tercera base, de acuerdo a las circunstancias.“De antemano le di esa parte a la directiva, ellos cuentan con la anuencia precisamente para integrar a esos coaches. Queremos que sea gente de aquí de Ciudad Juárez, de alguna manera para que sientan, como dicen ustedes, un poquito más la casaca sobre lo que están haciendo”, apuntó.

