Loaiza ofrece casa de su hijo para pagar fianza

San Diego– El expelotero mexicano Esteban Loaiza podrá continuar su proceso en libertad luego de que un juez federal aceptara como fianza un inmueble en Texas donde reside su hijo y su expareja, informa EFE.El exjugador de las Grandes Ligas de Beisbol, de 46 años, enfrenta cargos en una corte de San Diego, California, tras ser detenido en febrero pasado en posesión de más de 20 kilogramos de cocaína, valorado el alijo en medio millón de dólares.Durante una audiencia de apelación, dado que, en primera instancia, una juez federal había negado la petición del mexicano de tomar la propiedad para cubrir la fianza de 200 mil dólares, el juez de distrito Anthony Battaglia escuchó los argumentos de ambas partes y, finalmente, aceptó el pedido de la defensa.Contrario a otras ocasiones, Loaiza no llegó esposado de pies y manos y se le permitió sentarse en la mesa de la defensa frente a donde se encontraba su familia, entre ellos sus padres y un hermano, quienes no pudieron contener el llanto al escuchar la resolución del juez.Si bien el fiscal asignado al caso insistió en que existe el riesgo de que el exbeisbolista huya del país, dado sus vínculos con México, el juez consideró que el inmueble de su hijo de 16 años -valorado en unos 170 mil dólares- "es suficiente" para cubrir con el riesgo de no presentarse a su siguiente audiencia.Incluso, el juez se dirigió a Loaiza para recordarle que, de no presentarse, el gobierno federal procedería a quitarle la casa a su familia, en referencia a su hijo y expareja Ashley Espósito."Si sigues con todas las condiciones, todo estará bien", le indicó.El exjugador deberá entregar su pasaporte o "cualquier otro documento de viaje", además de que continuará su proceso bajo arresto domiciliario con un grillete GPS, según se detalló durante la audiencia.El fiscal también reveló dentro de sus argumentos que la tarjeta de residente permanente de Loaiza está próxima a vencerse y que "probablemente" la pierda a consecuencia del problema legal en que se encuentra.Janice Deaton, abogada del mexicano, no quiso especular sobre la fecha en que su cliente dejará la prisión, pues, dijo, aún falta cumplir con ciertos requisitos del juez, aunque se limitó a comentar que espera sea pronto.Loaiza se presentará nuevamente en la corte federal de San Diego en mayo. Por primera vez desde su detención lo hará bajo libertad condicional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.