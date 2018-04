Guadalajara, Jalisco— En la cancha, ellos harán su parte esperando que la directa haga la suya en el escritorio y les pague lo que les deben.Con el marcador a su favor 2-1, pero no con el mejor ambiente por el tema de los adeudos que tiene la directiva con los jugadores desde el año pasado por haber ganado la Liga y la Copa MX, el Guadalajara saldrá a enfrentar esta noche la vuelta de la Final de la Concacaf Liga de Campeones y que además les daría el ansiado pase al Mundial de Clubes.Tanto fue así, que anoche, en su última sesión en la cancha del Estadio Akron, salieron a entrenar con una camiseta blanca y la leyenda "#DirectivaCumplanSuParte vamos por otro título, afición y jugadores estamos juntos".La petición se ha manifestado desde el juego de vuelta de las Semifinales de la Concachampions ante Nueva York Red Bulls, cuando hartos de no ver respuesta a los pagos de parte de la directiva, los futbolistas externaron su molestar en Twitter. El lunes entrenaron con las camisetas al revés, y ayer lo hicieron con una playera blanca y el mensaje hacia sus patrones.Francisco Gabriel, director deportivo, se reunió ayer con el plantel del Guadalajara para frenar las manifestaciones de reclamo por el premio pendiente por los títulos del año pasado, que la directiva dejó de pagar en noviembre."Yo no tenía idea del tema, y bueno, ahora tengo que enfrentarlo y resolverlo de la mejor manera, entendiendo que el jugador también busca una manera de manifestarse, no siempre la más adecuada y, sobre todo, a un día de una Final. En mi caso, sí me incomoda mucho, y bueno, hay una responsabilidad mía por resolverlo", reconoció Gabriel para ESPN.En medio de los reclamos, las Chivas tendrán también el apoyo de su gente esta noche que abarrotará el Estadio Akron, en la que será la cuarta Final que alberga el recinto.La ventaja de 2-1 conseguida en la ida le permitirá a Matías Almeyda manejar el juego, pues Toronto tiene que marcar al menos dos goles para poder pensar en el título. Además, los suspendidos, Rodolfo Cota, Jair Pereira y Edwin Hernández están listos para volver a la actividad."Quedan 90 minutos en donde es muy importante que el equipo siga con esas ganas de trascender, se hizo un partido importante en Toronto, al que le toque participar se va a aventar de cabeza."La gente debe saber que los que más deseamos esta título somos nosotros y que sepan que Chivas va a dar una cara buena en donde como se dice acá en México nos vamos a romper la madre por ganar esa Final", sentenció Pereira.

