Liverpool, Inglaterra— Mohamed Salah rubricó dos goles de antología y también asistió en las anotaciones de Sadio Mané y Roberto Firmino para llevar ayer a Liverpool hacia una victoria 5-2 ante su exclub Roma, lo que dejó al club inglés con un pie en la final de la Liga de Campeones.La exhibición de Salah fue exquisita frente a una ingenua defensa de la Roma. Con su estadio Anfield hecho una caldera, Liverpool marcó sus cinco goles en un abrumador lapso de 33 minutos entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo.El equipo italiano revirtió un 4-1 adverso ante el Barcelona en los cuartos de final, y los goles de consuelo de Edin Dzeko y Diego Perotti en los últimos diez minutos le dejaron con un déficit similar para remontar.En otra actuación rutilante de su sensacional primera temporada en Liverpool, Salah abrió el marcador a los 36 minutos con un zurdazo de comba y aumentó a los 45 elevando el balón ante la salida del arquero brasileño Alisson.El delantero egipcio ahora asuma 43 goles en todas las competiciones esta temporada, con cinco posibles partidos por delante.“Sobresaliente, prácticamente no hay defensa contra él”, consideró el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp. “Él está jugando una temporada que no resulta normal”Salah apenas daba rienda suelta a su calidad, dándose un banquete ante la audaz propuesta romanista de adelantar su línea defensiva. Fue así que puso los centros que Mané y Firmino aprovecharon para anotar goles idénticos a los 56 y 61 minutos, respectivamente.Firmino puso cifras definitivas a los 69 con un cabezazo picado al tiro de esquina que ejecutó James Milner.Liverpool alcanzó los 38 goles en la actual edición del certamen, 11 más que el siguiente equipo. Pero no puede ponerse a empacar maletas para la final de Kiev, el 26 de mayo.Dzeko bajó con el pecho un pase a profundidad para el 5-1 a los 81 y, cuando Milner bajó con la mano un disparo de Radja Nainggolan, el argentino Perotti transformó la pena máxima a los 89.“Este duelo no ha terminado. Hemos demostrado ya eso ante el Barcelona”, advirtió el técnico de los “Giallorossi”, Eusebio Di Francesco. “Quien no crea en una remontada debe quedarse en casa. Eso se aplica también a los fanáticos”Klopp coincidió.“Si alguno de mis jugadores piensa que la Roma no tiene lo necesario para remontar, no jugará”, señaló el estratega alemán.Roma conoce bien a Salah, autor de 15 goles y gestor de 11 más en la segunda de sus temporadas en la capital italiana antes de pasar a Liverpool en junio, luego de una operación de 42 millones de euros.

