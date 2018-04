Una nueva era

Enfocado en subir tres veces al podio, el equipo de taekwondo Indios UACJ, comenzará este martes la era post Alejandro Aranda, en la Universiada Nacional ‘UAEM 2018’, en Toluca, Estado de México.A diferencia de años anteriores, el conjunto indígena, campeón regional en Durango, Durango, el mes anterior, con siete metales dorados y tres de plata, no cuenta con muchos integrantes.Éste, es conformado por seis mujeres y cuatro hombres, la mayor parte de ellos cuentan con experiencia en este tipo de eventos y, prácticamente la mitad ya sabe lo que es ganar una medalla en un nacional universitario.Irán Díaz (-49 kilos), Alondra Duarte (-49 kilogramos), Laura Ovalle (-53), Clarissa Cervera (-53), Arlem Ávila (-57), Manee García (-62), Antonio Chávez (-58), Ismael Ruiz (-68), Roberto Herndon (-80) y Aram Salas (+87), componen la escuadra universitaria.“Es un equipo no muy grande, hemos llevado en otras universiadas equipos más numerosos, pero este equipo, la verdad, es bastante fuerte y las expectativas, por ahí, son unas tres medallas”, declaró Mario Romero, entrenador de la escuadra teporaca.El año anterior, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el equipo de Indios sumó tres medallas, una de cada color con Aranda Simental como campeón en peso Feather, por tercera ocasión consecutiva, Pedro León consiguió plata en Middle y, Enrique Aram Salas, obtuvo bronce en Heavy.Por equipos, la UACJ ocupó un par de segundos lugares al hilo en ‘UANL 2015’ y ‘U de G 2016’.Luego que el año anterior, en ‘UANL 2017’ no figuró entre los mejores del país a nivel colectivo, Romero Küchle anticipó que, esta vez, la lucha será aún más cerrada y mencionó que todo dependerá de la cantidad de atletas que presenten las universidades participantes.En busca de la citada cantidad de metales, el equipo Indios entrará al tatami en la capital mexiquense, hoy y mañana.

