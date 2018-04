Monterrey, NL.- El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, espera que mañana la FMF y los jugadores de la Asociación de Futbolistas lleguen a un acuerdo para evitar que se suspenda la última jornada.Luego de que en las últimas semanas la asociación advirtiera que si los dueños de los equipos no eliminaban el ‘Pacto de Caballeros’, harían paro, el ‘Tuca’ espera un arreglo, si no, el calendario sufriría un serio problema.“Han hecho comentarios, pero yo confío en la cordura de la gente, no creo que vaya a pasar, porque creo que van a llegar a un buen término los jugadores con los directivos y con los federativos y creo que no va a haber ningún problema”, comentó el DT en La Cueva de Zuazua.Y es que de parar el torneo, los juegos de la última fecha y el inicio de la Liguilla quedarían en el aire, incluso Ferretti visualizó jugarla después del Mundial de Rusia.“Sería difícil, pero no quiero pensar en que se vaya a detener el campeonato, sigo confiando en que se van a poner de acuerdo, una negociación siempre es buena cuando los dos ganen y veo que está cerca que esto suceda y sinceramente no sé qué haría si se empieza a aplazar una o dos semanas, o tres, creo que tendríamos que jugar la Liguilla después del Mundial”, señaló.El argumento del ‘Tuca’ para llegar a un acuerdo entre futbolistas y dirigentes es que el “Pacto de Caballeros” sólo existe en el futbol mexicano.“No son cosas que se pidan que no se pueda otorgar, lo del pacto es el único país en el mundo futbolísticamente que lo utiliza, no veo cómo no llegar a un arreglo”.Por el orgullo y algo másLos Tigres quieren ganar el Clásico Regio para quedar mejor posicionados en la tabla y llegar motivados a la Liguilla, manifestó el técnico felino Ricardo Ferretti.“Es una buena meta ganar. Es un objetivo de terminar en los primeros cuatro lugares para que en la primera fase cierres de local y también estar mejor posicionado en la tabla y si hay empate global tú tienes ventaja. Es nuestro Clásico y el orgullo de ganarlo es muy importante, creo que el estado anímico nos dejaría bastante bien.“Uno quiere que su equipo llegue lo mejor posible y nosotros en los últimos tres partidos no hemos tenido una gran actuación, ellos están mejor en este aspecto, tanto que nos han superado en la tabla y vamos a tratar de ganar para llegar lo mejor posible dentro de la tabla y anímicamente”, expresó.Sobre el estar ya clasificado a la Liguilla antes de jugar el Clásico, el ‘Tuca’ pidió a la Liga no quitarle sabor al derbi regio, pues al ponerlo en la última fecha, los dos equipos pueden cuidarse de cara a la Liguilla.“Deberían de cuidar un poco más los Clásicos, porque un Clásico de nosotros en la última fecha para mi gusto no debía de ser, los dos ya clasificados y se da en Liguilla, más que Clásico va a parecer interescuadras”, comentó.