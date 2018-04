Al grito de Champions

Manchester, Inglaterra.- La Liga de Campeones entra a la fase de semifinales, y clubes de las cuatro ligas más importantes de Europa tienen posibilidades de alzar el título.Por primera vez desde 1981, equipos de España (Real Madrid), Inglaterra (Liverpool), Italia (Roma) y Alemania (Bayern Munich) se encuentran entre los mejores cuatro del torneo élite para clubes europeos.Tres de ellos son aristócratas del continente, pues ya Madrid, Bayern y Liverpool han ganado la competencia en 22 ocasiones entre ellos. La Roma nunca ha sido campeona europea pero no debe ser descartada tras su histórica remontada frente a Barcelona en los cuartos de final.A continuación un panorama a los duelos de ida de las semis de la Champions:REAL MADRID vs. BAYERN MUNICHLa representación española para esta fase se redujo a un equipo por primera vez desde 2010. El hecho de que ese equipo sea Real Madrid no sorprende.Buscando ampliar el récord de la Champions con su 13er título, el Madrid se encuentra entre los semifinalistas por octavo año consecutivo y se mide a Bayern en semis por séptima ocasión en la historia de la competencia. La más reciente fue en 2014, cuando el club español ganó en casa y como visitante frente a un equipo dirigido por Pep Guardiola.Ahora el conjunto alemán sigue las órdenes del técnico Jupp Heynckes, que llevó al Bayern al título en 2013 antes de su primer retiro. Heynckes regresó en octubre para rescatar al Bayern luego de un vacilante inicio de temporada que causó el cese de Carlo Ancelotti y de antemano ha dicho que no permanecerá con el club luego de esta campaña.Heynckes guió al Bayern a una triple corona al triunfar en Champions, Bundesliga y la Copa Alemana en 2013 y busca hacerlo de nuevo, ahora que de antemano obtuvo el título de la liga alemana y disputará la final de la Copa.Bayern ha sido eliminado por un rival español cada año desde el primer retiro de Heynckes, y el Madrid es el favorito para llevarse el pase a la final.Bayern no contará con el mediocampista chileno Arturo Vidal por una lesión de rodilla.Madrid, campeón defensor, viajará a Alemania después de una semana completa de descanso y preparación desde su último partido, un empate de 1-1 en casa ante el Athletic de Bilbao por la liga española. Los pupilos de Zinedine Zidane recibieron días extra de descanso debido a que su compromiso ante Sevilla en la Liga, originalmente programado para el masado fin de semana, fue cambiado para el mes entrante porque Sevilla disputó la final de la Copa del Rey el sábado.Zidane podría contar con plantel completo y deberá decidir si el miércoles arranca con el creativo Francisco “Isco” Alarcón o el extremo Gareth Bale acompañando en el ataque a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.Cristiano busca extender su impresionante racha goleadora en la que ha anotado en los 10 partidos del torneo en esta temporada para sumar 15 goles.LIVERPOOL vs. ROMAMucho de lo que se habla sobre el encuentro de hoy entre dos clubes que han dado la sorpresa en la Champions esta campaña se centra en Mohamed Salah, el prolífico delantero de Liverpool que llegó al equipo proveniente de la Roma en junio en una transferencia por 42 millones de euros.El egipcio ha anotado 41 veces en todas las competencias –ocho de ellas en la Liga de Campeones– y el domingo fue elegido el jugador del año del futbol inglés.“Le hemos advertido que no trate de hacer nada especial o estará en problemas”, dijo el brasileño Bruno Peres, lateral derecho de la Roma. “Antes del partido, no pensamos en la amistad, después sí. Sabemos de lo que es capaz y sabemos que llega en gran momento”.Roma tiene varios recuerdos vinculados con Liverpool. El club inglés ganó el primero de sus cinco títulos europeos en la capital italiana en 1977, y se adjudicó su cuarto campeonato siete años después venciendo a la Roma en tanda de penales luego de un empate de 1-1.Esa fue la única otra temporada en que el equipo italiano avanzó a una semifinal. Liverpool había llegado a estas instancias por última vez en 2008.Liverpool es el único equipo invicto en la presente campaña de la Champions. También es el club con más goles con 33, cinco de ellos logrados ante Manchester City en los cuartos de final.Pero no hay que olvidar que la Roma llega con mucho ánimo después de una contundente victoria por 3-0 sobre el Barcelona con la que consiguió el pase a las semis por sus goles como visitante.