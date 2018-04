Alejandra de la Vega, presidente del consejo de administración de Bravos FC Juárez, enfatizó que pensar en que el anunciado proyecto de un equipo de futbol de la United States League (USL), para El Paso, Texas, el año próximo, restará importancia y atención al conjunto juarense de parte de la dirigencia del club, es una forma de tener una visión muy corta de las cosas.“No, para nada, yo creo que al contrario. Esa una manera de visión muy corta de interpretar lo que ha sido el anuncio del equipo de El Paso porque, para mí, es una muestra más del compromiso que tenemos con la región, no de un lado o del otro, al contrario. Digo, ya estamos en el equipo de ‘beis’ –El Paso Chihuahuas- desde antes del nacimiento de Bravos”, expresó.Ello, a raíz que la propia De la Vega Arizpe, su esposo Paul Foster y la familia Hunt, socios en MountainStar Sports Group, son los inversionistas en el proyecto de El Paso, Texas, y accionistas también en Bravos.“Yo creo que si algo, la participación de Paul y de la familia Hunt, en Bravos, muestra un lazo importante de hermandad, de empresarios de El Paso con Ciudad Juárez y ahora con el equipo de allá, de la USL, creo que se pueden hacer cosas interesantes”, expuso.Entre ellas, complementarse en temas como fuerzas básicas, jugadores y en compartir información.“Si bien es cierto que no todos los involucrados en Bravos son parte de la USL, sí lo que es MountainStar Sports Group, que es mi esposo y la familia Hunt”, indicó.En torno al conjunto de El Paso, el nombre de Sergio Orduña suena extraoficialmente como candidato para dirigir a la escuadra de la ciudad vecina.Por otro lado, De La Vega enfatizó que la dirigencia de los Bravos continúa en la búsqueda del ascenso a la Liga MX y, para ello, no tiene un plazo establecido.“La prioridad sigue siendo buscar el campeonato y más que un plazo, lo que siempre dijimos es que esa era nuestra visión y si se da en el corto plazo fantástico y, si se da en el mediano plazo también, vamos a seguir en la búsqueda”, apuntó.‘NO ES UN CASTIGO’: CamposA casi un mes de la derrota en casa en la fecha 15 ante Zacatepec, por la mínima diferencia, el 31 de marzo anterior, la plantilla de jugadores de Bravos FC Juárez, continúa con sus entrenamientos en esta ciudad.Tomás Campos, director técnico interino del conjunto, desestimó que esto se trate de un castigo de parte de la directiva hacia los jugadores por no conseguir el boleto a la Liguilla, en el Clausura 2018.“No, de una u otra manera son situaciones que se van manejando y son situaciones que, de una u otra manera, es mucho tiempo el que se va a dejar parado, entonces, si le vas comiendo al tiempo poco a poco, pues se va generando, prácticamente”, expuso.Campos Alejandre afirmó que los futbolistas han tomado de buena manera esta medida ordenada por la directiva.“Bien, los jugadores, comprometidos siempre con la institución y prácticamente con el trabajo, entonces, en esa parte, de una u otra manera, tratar de seguir trabajando y tratar de que no lleguen en cero también”, apuntó.La idea de continuar con las prácticas es que ante los dos o tres meses de inactividad, de aquí al inicio del próximo torneo, los futbolistas se liberen de la mente y se mantengan en buena forma física, dijo.El arranque del Apertura 2018 está programado para el 20 de julio, tanto en el Ascenso MX como en la Liga MX.

