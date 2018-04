De primera ronda

Atres días de que de inicio el Draft 2018 de la NFL, en el sitio web oficial de la liga señalan que los Gigantes de Nueva York y los Leones de Detroit son equipos que estarían interesados en seleccionar a Will Hernández, ex liniero ofensivo de los Mineros de UTEP, y proyectado para ser elegido en la primera o en la segunda ronda.El sitio de la NFL publica listas de los mayores prospectos asociados con cada uno de los 32 equipos, y en la que corresponde a los Gigantes aparece Hernández junto con otros 13 jugadores, mientras que en la lista de prospecto de los Leones es ubicado junto a otros ocho jugadores.En la primera ronda los Gigantes tienen la selección número 2, lo mismo que en la segunda ronda. En la tercera ronda tienen la segunda y quinta selecciones, en la cuarta ronda la octava selección y en la quinta la segunda, sin embargo, los expertos y analistas consideran que el ex Minero será seleccionado a más tardar en la segunda ronda. Detroit tiene la selección número 20 en la primera ronda y la 19 en la segunda.Nativo de Las Vegas, Nevada, Hernández fue titular durante todos los partidos que jugó en cuatro años con los Mineros y según el análisis del sitio de la NFL, posee una rara combinación de poder, equilibrio y habilidad atlética.Lo consideran como un excelente bloqueador para el juego terrestre con el anclaje y juego de pies necesarios para manejarse a sí mismo en la protección de pase. Y a pesar de que le falta estatura y longitud para ser liniero, consideran que el equipo que lo selecciona quedará encantado con el ex Minero, que no hizo otra cosa más que ayudar a su propia causa en el NFL Combine, por lo que tiene una gran oportunidad de escuchar su nombre muy temprano en el draft y convertirse en un guardia de calibre Pro-Bowl.Entre las fotalezas que le ven a Hernández destacan que tiene una cintura ancha y un tronco grueso, que posee un movimiento natural impresionante para su tamaño y es flexible y ágil. A lo que agregan que juega con una actitud agresiva en cada ofensiva y le encanta el juego y ama el proceso.Como a cualquier jugador, a Hernández también le encuentran debilidades, entre ellas que es más bajo de estatura para ser liniero y que tiene brazos cortos y manos pequeñas.

