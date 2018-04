Buscan 76ers dar la puntilla

Joel Embiid espera que su primer partido de los playoffs en Filadelfia sea realmente fenomenal.“Va a ser oficial”, dijo Embiid.Y si los 76ers ganan, habrá más partidos como este la próxima semana.Los 76ers pueden convertirse en el primer equipo de llegar a la semifinal de la Conferencia del Este cuando reciban al Heat de Miami hoy en el quinto partido de la única serie del Este que no está empatada.También, los Warriors de Golden State tendrán su segunda oportunidad para eliminar a San Antonio, y los Celtics y Bucks regresan a Boston para su quinto partido de una serie en la que el equipo de casa ha ganado cada partido.Embiid permaneció en la banca mientras se recuperaba de una fractura en un hueso orbital alrededor de su ojo izquierdo por los dos primeros partidos en Filadelfia, luego regresó a ayudar a los 76ers a ganar el tercer y cuarto partidos en Miami.Ahora los 76ers, quienes hace apenas dos años perdieron 72 partidos en una de las peores temporadas mientras que los Warriors ganaban un récord de 73 partidos en la NBA, podrán unirse a los defensores del campeonato en la segunda ronda en la misma noche. Los 76ers han avanzado a la semifinal del este en tan sólo dos ocasiones desde que llegaron a la Final de la NBA en el 2001.Golden State desaprovechó una primera oportunidad para avanzar cuando San Antonio ganó 103-90 el domingo. Los Warriors se sintieron decepcionados, más no están devastados.“Perdimos y ahora tenemos otra oportunidad para intentar terminar con esto y regresar a casa”, dijo Kevin Durant, “así, que eso es todo, estamos bien”.Ettore Messina fungirá como entrenador de las Espuelas en lugar de Gregg Popovich, quien se ausentará de su tercer partido consecutivo tras la muerte de su esposa.E aquí algunas cosas sobre los partidos de hoy:Milwaukee en BostonLo que hay que saber: Milwaukee ha encestado el 52 por ciento de sus tiros en los últimos tres partidos y supera en puntaje a Boston 433-427 en una serie en la que los Celtics ganaron el juego de apertura en tiempo extra y los Bucks ganaron el cuarto partido por dos puntos tras el disparo de Giannis Antetokounmpo con 5 segundos en el reloj.Hay que poner atención a: Jaylen Brown. Anotó 30 o más puntos en dos de los últimos tres partidos, y su participación de 11 puntos en el tercer partido fue en el único juego en el que Boston no tuvo oportunidad de ganar. “Simplemente quiero seguir ayudando a mi equipo y seguir haciendo buenos tiros”, dijo Brown. “Es algo en lo que estoy enfocado y quiero seguir haciéndolo”.Reporte de lesionados: Los Celtics tienen al guardia Marcus Smart en la banca desde mediados de marzo debido a que se sometió a una cirugía en su dedo pulgar derecho, y su situación aún es cuestionable. El centro titular de los Bucks John Henson se perdió los últimos dos partidos con su cintura lastimada.La presión está sobre: Jabari Parker y Thon Maker.Miami en FiladelfiaLo que hay que saber: Filadelfia promedia con 116.8 puntos en la serie, estando a la cabeza de los equipos de la postemporada, y los 76ers han superado en puntaje al Heat 127-85 en los últimos cuartos de los cuatro partidos.Hay que poner atención a: Dwyane Wade, debido a que podría ser la última vez que se le verá jugar. La estrella del Heat no se ha comprometido a jugar en la próxima temporada, por lo que este podría ser el último partido de su carrera si Miami pierde.Reporte de lesionados: El alero Josh Richardson se encuentra en una situación cuestionable con una torcedura en su hombro izquierdo, y el Heat también tiene que lidiar con las lesiones de los titulares Tyler Johnson (un pulgar lesionado) y Goran Dragic (una rodilla derecha lastimada). Si Johnson se ve limitado, el Heat podría insertar a Rodney McGruder en la defensa y darle a Wayne Ellington más minutos de juego con la esperanza de que encuentre su ritmo en los encestes.La presión está sobre: Los titulares de Miami. En lo que deberá ser una ruidosa atmósfera la que se viva en Filadelfia, el Heat debe asegurarse de no ser abatidos en la cancha antes de que Wade salga de la banca.San Antonio en Golden StateLo que hay que saber: Otra derrota les daría a los Warriors más en esta postemporada de lo que tuvieron el año pasado. Golden State estaba en 16-1 (un récord de la NBA con un porcentaje ganador de .941) al abrirse camino rumbo a su segundo campeonato en tres años.Hay que poner atención a: Manu Ginóbili. El argentino de 40 años podría no sólo haber extendido la serie, sino que también su carrera cuando anotó 10 de sus 16 puntos en el último cuarto del cuarto partido, por lo que al menos hay más oportunidad de disfrutar de su fabuloso estilo de juego.Reporte de lesionados: Ginóbili recibió un rodillazo a finales de cuarto partido y espera no sufrir de dolor tras un día de descanso. También, las Espuelas han dejado fuera a Kawhi Leonard para el quinto partido.La presión está sobre: Los Warriors, si sólo es para evitar el agravio de aquellos viejos recuerdos de la gran ventaja desaprovechada en la Final del 2016 si vuelven a perder de nueva cuenta y la serie se prolonga mientras que Nueva Orleans, con quienes jugarían en la segunda ronda, continúa descansando.

