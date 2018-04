En sus marcas...

Tradicionalmente uno de los conjuntos más exitosos de la UACJ, con los mundialistas universitarios Rosa Cook y Heber Gallegos en sus filas, compuesto por 30 deportistas, el equipo indígena de pista y campo, aspira a sumar entre 10 a 12 medallas en la Universiada Nacional ‘UAEM 2018’ que mañana inicia, en Toluca, Estado de México.“Creo que vamos a estar entre unas diez y 12 medallas. Creo yo que ése sería muy buen número, de qué color, no sé, pero pienso que sí podemos alcanzar unas ocho a 12 medallas”, declaró Cosme Rodríguez, entrenador en jefe del representativo.Los Indios vuelven a la carga con Cook, Gallegos, Fabián Zavala, Uziel Muñoz, Noel Aguirre, Daniel Reyes, Jennifer Herrera y el relevo femenil 4X400 como aspirantes a subir al podio, tal como lo hicieron el año anterior, en Nuevo León.A excepción de Camilo Guerrero, miembro del relevo varonil 4X100, quien presenta una molestia, Rodríguez Sánchez resaltó que el equipo está entero y no tiene problemas de lesiones.“Vamos con unas expectativas altas. Vamos confiados. Estamos en un 99 por ciento sin problemas de lesión, entonces, esa es una gran ventaja, ir a una competencia, que vaya tu equipo completo”, apuntó.Destacó que la mayor parte de los atletas van a Toluca en un muy buen nivel, aunque a algunos de ellos, no les alcanzará para ganar una presea, aunque vayan en su mejor momento.“Los que tienen posibilidad de ganar medalla van en un buen momento, con posibilidad de repetir sus medallas del año pasado”, comentó.Entre ellos, señaló a Jennifer, Gabriela Amparán, Noel y Uziel en los lanzamientos, al igual que a Fabián en el salto triple.Dentro de las pruebas de pista mencionó a Heber, Rosa, a López, de quien dijo, no está al cien por ciento pero anda muy bien y, en Hobbs, Nuevo México, saltó 6.01 metros en longitud, hace poco más de una semana.A ellos, se unen Bernardo Bautista (4X100 y 4X400) Fernanda Cruz (800, 4X100 y 4X400) y Alma Jasso (800 metros).Debido a la reducción de edad de parte del Consejo Nacional del Deporte de la Educación a 23 años y 11 meses para la justa del año próximo, Elizabeth López, quien regresa luego de un año de ausencia por lesión y dos operaciones, Gallegos Moreno y Zavala Durán, vivirán su último nacional universitario.Rodríguez enfatizó que cada vez es más complicado competir en la Universiada Nacional, dado que atletas profesionales que no estudian, participan en la justa.“Algunos son profesionales y me atrevo a decir que algunos ni estudian y los tienen inscritos, pero, bueno, es un tema que no me toca a mí investigar”, mencionó.Indicó que, por fortuna, este año, el CONDDE dio de baja a atletas de varias instituciones por faltas a la eligibilidad.Citó que en el equipo de atletismo de la UACH, 14 deportistas no pudieron competir y fueron sacados de las justas.Igualmente, en el regional universitario, la escuadra completa de atletismo del ‘Tec’ de Durango no pudo participar por problemas de papelería, comentó.“Se está avanzando, pero hay que avanzar más para que la pelea sea legal”, expuso.LA TRIBU ATLÉTICANombre Prueba (s)Noel Aguirre Lanz. disco y martilloGabriela Amparán Lanz. martilloBernardo Bautista 4X100, 4X400Brandon Cano DecatlónMariana Castañeda 100 metros, 4X100Jesús Chávez 110 y 400 vallas, 4X400Iván Chavira Salto altura, 400 metros, 4X400Rosa Cook 200, 400, 4X100, 4X400Frida Corona 400 metros, 4X100, 4X400Fernanda Cruz 800 metros, 4X100, 4X400Diana Cruz Salto tripleJuan Favela Arguijo 100, 200 metros, 4X100Rolando Favela Salto con garrochaJosé Luis Favela 110 metros vallasHeber Gallegos 100, 200 y 4X100Enrique Garibaldi Salto longitudCamilo Guerrero 4X100Federico González CaminataJennifer Herrera Lanz. bala y discoAlma Jasso 800 metrosElizabeth López Salto longitud, 100 vallas y 4X100Melissa Limones 4X400Fernanda Mondaca HeptatlónLizeth Montes 100 vallasItzel Morales Salto triple / salto con garrochaUziel Muñoz Lanz. bala y discoDaniel Reyes 3 mil obstáculos / 5 mil metrosBraulio Reynoso 4X100Alfredo Rodríguez CaminataFabián Zavala Salto triple