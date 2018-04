Reto felino

Bravos FC Juárez, campeones en el Grupo XIII, invictos en la temporada 2017-2018 de la Tercera División Profesional, sembrados uno en la tabla, enfrentarán al Club Pumas, el octavo clasificado, en los cuartos de final de la Liguilla de equipos filiales, sin derecho a ascenso.El duelo de Ida se disputará el próximo viernes 27 de abril a las 11:00 horas –tiempo de la capital del país-, en La Cantera, en las instalaciones de Pumas UNAM, en la Ciudad de México.La Vuelta será el sábado cinco de mayo, a las 11:00 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en esta frontera.El sábado anterior, los Bravos finalizaron su primera temporada en esta categoría con un triunfo por 3-0 sobre Club Durango.Con el éxito, totalizaron 67 puntos en 24 partidos disputados, 20 triunfos, cuatro empates y cero derrotas, 82 goles a favor por 25 en contra.A su vez, los felinos sumaron 74 unidades en 34 encuentros celebrados, 20 victorias, ocho empates y seis reveses, anotaron 74 goles y recibieron 25.Las posiciones en esta tabla se determinan de una manera similar a como se hace en el cociente.Juan Ángel Solís, director técnico del FC Juárez, enfatizó que la escuadra local está para competirle a cualquier rival, en este caso, a los Pumas.“Sabemos que las Liguillas siempre son complicadas, son difíciles, pero el equipo está preparado, tanto en lo futbolístico, como en lo mental que, para mí, yo le doy mucha importancia al aspecto mental. El tema de las Liguillas no cualquiera las juega, pero estamos listos, estamos preparados para eso”, manifestó Solís Cepeda.El timonel destacó que desde que los Bravos incursionaron en Tercera División, siempre asumieron la responsabilidad de ir por los partidos y sumar de a tres puntos.“Gracias a Dios se cierra bien el torneo, como se había pensado y ahora pensar en lo que viene, que es la Liguilla. El equipo ya está listo, está preparado para lo que viene”, expresó.Respecto a los otros duelos de esta fase, Xoloitzcuintles de Caliente, número dos, enfrentará a Alebrijes Oaxaca, ocupante del séptimo puesto en la tabla de calificación.Correcaminos UAT irá, a su vez, contra Leones Negros U de G, en la batalla que tendrá cara a cara a los conjuntos calificados como tres y seis, en forma sucesiva.En el choque del equipo cuatro y cinco, los Tigres SD buscarán el pase a semifinales contra Mineros Zacatecas.CUARTOS DE FINALFechas y horariosJuego IdaViernes 27 abril. 11:00 horasLa Cantera. Ciudad de México(8) Club Pumas vs Bravos FC Juárez (1)Juego VueltaSábado 5 mayo. 11:00 horasEstadio Olímpico Benito Juárez(1) Bravos FC Juárez vs Club Pumas (8)LOS OTROS FRENTES(2) Xoloitzcuintles Caliente vs Alebrijes Oaxaca (7)(3) Correcaminos UAT vs Leones Negros (6)(4) Tigres SD vs Mineros Zacatecas (5)

