Por buen camino

Nueva York.- El dominicano Luis Severino lanzó pelota de tres hits en siete innings, el preciado prospecto venezolano Gleyber Torres se fue de 4-0 en su debut dentro de las Mayores, y los Yanquis de Nueva York derrotaron ayer 5-1 a los Azulejos de Toronto.Didi Gregorius conectó un vuelacercas, el noveno bat Austin Romine disparó un doblete de dos carreras y el novato dominicano Miguel Andújar totalizó cuatro inatrapables, la mayor cifra en su carrera, incluido un doble productor. Así, los Yanquis ganaron tres de los cuatro juegos de la serie ante sus rivales de la División Este de la Liga Americana.Torres dejó varados a seis corredores, al llevarse un ponche, batear una roleta para doble matanza, conectar un globo corto y ser retirado con un elevado más profundo. Jugó como intermedista y bateó de octavo en un orden de los Yanquis que no incluyó a ningún jugador de 30 años o más, algo que no había ocurrido desde el 29 de septiembre de 1989, de acuerdo con la firma STATS.El veterano jardinero izquierdo Brett Gardner recibió descanso, con lo que el titular más veterano en el terreno fue Romine. El catcher sustituto tiene 29 años.El dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón en el sexto episodio frente a Severino (4-1), quien repartió seis ponches y entregó dos boletos. El derecho ganó apenas por segunda vez en nueve apariciones ante Toronto.El derrotado fue el mexicano Jaime García (2-1), quien aceptó cuatro carreras y seis hits en cinco innings y un tercio.Reales 8, Tigres 5Detroit.- Mike Moustakas rompió el empate con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Reales de Kansas City derrotaron 8-5 a los Tigres de Detroit para dividir su serie de cuatro partidos.El dominicano Abraham Almonte pegó un grand slam en el sexto episodio para poner a los Reales al frente 5-2, pero Detroit empató con tres anotaciones en la parte baja de la entrada. Kansas City volvió a tomar la ventaja cuando Drew VerHagen (0-1) dio bases por bolas a los dos primeros bateadores de la séptima y Moustakas disparó un vuelacercas a jardín derecho ante Buck Farmer.Los Reales ganaron por apenas la segunda ocasión en 12 partidos y Moustakas alargó a 14 su racha de juegos con al menos un imparable.Kevin McCarthy (1-0) se convirtió en el primer relevista de Kansas City en obtener un triunfo esta temporada, a pesar de que llegó luego de dejar ir la ventaja en el sexto capítulo. Brian Flynn trabajó dos innings en blanco por los Reales y el venezolano Kelvin Herrera retiró en orden la novena entrada para su cuarto rescate.Rojos 2, Cardenales 9San Luis.- Kolten Wong y Paul DeJong dispararon sendos jonrones, Mike Mikolas lanzó siete capítulos con autoridad y los Cardenales completaron su segunda barrida en lo que va de la campaña sobre los desastrosos Rojos de Cincinnati, al doblegarlos por 9-2.San Luis ha ganado ocho de nueve encuentros en general, y ha vencido 11 veces consecutivas a Cincinnati.Los Rojos, que han sufrido cinco tropiezos en fila y han perdido 13 de 14 compromisos, tienen la peor foja de las Grandes Ligas, con 3-18. Después de despedir al manager Bryan Price y reemplazarlo con Jim Riggleman, Cincinnati ha perdido sus tres juegos, todos ante los Cardenales.Wong bateó un vuelacercas solitario en el segundo acto. DeJong añadió un bambinazo de tres carreras en el séptimo y está empatado en el segundo puesto de la Liga Nacional, con siete palos de cuatro esquinas.Mellizos 6, Rays 8St. Petersburg, Florida.- Carlos Gómez salió del bache y conectó un cuadrangular de dos carreras en el noveno inning, para que los Rays de Tampa Bay se impusieran 8-6 a los Mellizos de Minnesota, con lo cual completaron una barrida en la serie de tres enfrentamientos.C.J. Cron inauguró el noveno capítulo con un sencillo ante Addison Reed (0-1) y el dominicano Gómez, quien se había ido de 38-2, encontró el siguiente pitcheo y envió la esférica por encima del muro del jardín izquierdo, para poner fin al encuentro.Daniel Robertson totalizó cuatro imparables, la mayor cifra en su carrera, por Tampa Bay, que tiene una foja de 7-5 después de perder ocho de nueve duelos en el comienzo de la campaña.Piratas 2, Filis 3, 11Filadelfia.- Aaron Altherr conectó un sencillo productor en la parte baja de la undécima entrada, y los Filis de Filadelfia superaron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh para barrerlos en una serie de cuatro partidos, algo que no habían conseguido en 24 años.Andrew Knapp disparó un triplete al jardín izquierdo –el contrario–, cuando había un out ante el dominicano Rich Rodríguez (0-1). Frente a un cuadro adelantado, Altherr encontró un lanzamiento con cuenta de 1-2 y logró su tercer inatrapable en el encuentro.Inmediatamente después, levantó las manos, corrió a la inicial y fue felicitado en forma tumultuaria por sus compañeros.Marlins 2, Cerveceros 4Milwaukee.- Junior Guerra laboró durante cinco innings con eficacia y tres relevistas hicieron el resto del trabajo por los Cerveceros de Milwaukee, que se impusieron 4-2 a los Marlins de Miami para completar una barrida en la serie de cuatro duelos.Christian Yelich sacudió un jonrón de dos carreras para respaldar la labor de Guerra (2-0), quien comenzó la temporada en la sucursal de la Triple A en Colorado Springs. El venezolano toleró una carrera sucia y cinco hits, durante una faena que incluyó cuatro ponches y que representó su tercera apertura en las mayores durante esta temporada.Los Cerveceros han ganado cinco juegos en fila.Indios 7, Orioles 3Baltimore, Maryland.- El dominicano José Ramírez pegó dos jonrones y produjo tres carreras, Corey Kluber ganó su tercera apertura consecutiva y los Indios de Cleveland derrotaron 7-3 a los Orioles de Baltimore.Ramírez disparó vuelacercas solitario en el cuarto inning y un cuadrangular de dos anotaciones en el noveno. Tiene tres jonrones en dos juegos y encabeza al equipo con siete en la temporada.Kluber (3-1) permitió tres carreras y seis hits en poco más de siete innings de labor. El actual Cy Young de la Liga Americana no otorgó bases por bolas y ponchó a cuatro enemigos para rebasar a Charles Nagy en el sexto lugar de ponches en la historia de la franquicia con 1,238.

