A refrendar

Especialista en lanzamiento de disco y actual monarca nacional universitario con 55.36 metros, Noel Aguirre, integrante del equipo de pista y campo de Indios UACJ, tratará de refrendar este miércoles 25, en Toluca, Estado de México, el cetro que obtuvo el año anterior, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.“Contento, satisfecho de acudir una vez más a la Universiada Nacional y, a buscar defender nuestro título que ya traemos desde el año pasado. Retener ese campeonato y salir otra vez victoriosos en lanzamiento de disco”, manifestó.Noel, deportista de 22 años, 1.93 metros y 111 kilogramos, anticipó que en la capital mexiquense se encontrará con oponentes de calidad y alto nivel.“Ahora vamos a tener rivales fuertes, tenemos ahora a Mario Cota”, destacó.Junto al bajacaliforniano ‘Bebé’ Cota figura también Uziel Muñoz, su coequipero en la tribu que dirige el entrenador cubano Juan Avelle.El año anterior, en Nuevo León, Aguirre y Muñoz hicieron el 1-2 para la UACJ en disco, con distancias de 55.36 y 55.13 metros cada uno.Noel, quien en las tres últimas ediciones del nacional universitario (‘UANL 2015’, ‘U de G 2016’ y UNAL 2017’) subió al podio y logró un oro y dos platas en disco, así como dos bronces en martillo, vivirá su quinta participación en un evento de esta índole con los colores de los Indios.“Gracias a Dios todos los años he logrado estar en el equipo, no en todos me ha ido tan bien como mis últimos dos años, pero ahí vamos despegando”, comentó.El lanzador, quien también tiene tres medallas de plata en disco en los últimos Campeonatos Nacionales de Primera Fuerza –2015, 2016 y 2017–, externó que pertenecer y representar a los Indios, es motivo de gran orgullo para él.“Se siente uno orgulloso de que ya uno pertenece aquí, de estar en la ‘prepa’ y soñar con pertenecer algún día al equipo universitario, ir a competir para allá, para acá. Es un orgullo, es un logro, pero no el mayor logro, falta mucho qué hacer”, afirmó.Respecto al martillo, prueba en la que competirá este jueves 26 y en la que consiguió bronce el año pasado con 59.97 metros, Aguirre Ruiz anticipó que la competencia será aún más complicada que en el disco.Diego del Real, martillista ocupante del cuarto lugar en los Juegos Olímpicos ‘Río 2016’ estará en el evento universitario ‘UAEM 2018’ y es amplio favorito al oro.“No es mi prueba fuerte. Este año le estoy poniendo un poquito más ganas porque está más fuerte y para buscar otra vez mi medalla de bronce que también obtuve el año pasado o mejorarla con una plata”, dijo.CONÓZCALO:• Nombre: Noel Aarón Aguirre Ruiz• Fecha y lugar nac: 18 octubre 1995. Cd. Juárez, Chih.• Edad: 22 años• Estatura: 1.93 metros• Peso: 111 kilogramos• Logros: Medalla de oro en la Universiada Nacional ‘UANL 2017’, en lanzamiento de disco con 55.36 metrosBronce en la Universiada Nacional ‘UANL 2017’ en martillo con 59.97 metrosAcreedor a plata en disco en ‘U de G 2016’ con 50.99 metros y al bronce en martillo con una distancia de 58.87 metrosMedalla de plata en disco en ‘UANL 2015’• Consiguió tres medallas de plata en los Campeonatos Nacionales de Atletismo de Primera Fuerza en disco, en 2015, 2016 y 2017

