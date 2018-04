La selección ‘Karim’, conformada por una treintena de artemarcialistas juarenses, se declaró lista para encarar la primera fase del selectivo con miras a la Olimpiada Nacional 2018, donde buscará la mayor cantidad de pases a la justa estatal de taekwondo, que se llevará a cabo también en esta frontera.Este nuevo proceso, que implementó el Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), se efectuará hoy, en el Gimnasio de Bachilleres, a partir de las 9:00 horas.De este serial estatal clasificarán los cuatro mejores de cada categoría a una segunda etapa que se realizará el 5 de mayo, donde surgirá el representante de cada peso para la máxima competencia nacional, que este 2018 se llevará a cabo en Ciudad Juárez.“A Chihuahua le ha costado mucho estar en este evento, nos han costado generaciones, hemos perdido procesos, pero eso ya quedó en el pasado, hoy estamos más fuertes que nunca”, comentó Karim Hernández, entrenador del equipo.El grupo Karim aporta la mayor cantidad de artemarcialistas a la delegación juarense, con un total de 32 atletas.De todos los deportes que estaban programados para realizarse bajo el marco de la Olimpiada Estatal, solamente el taekwondo no se había desarrollado en Chihuahua debido a diferencias entre dirigentes de distintos organismos, quienes llegaron a un acuerdo, por lo que esta disciplina se celebra este día.El convenio al que llegaron el Instituto Chihuahuense del Deporte, Federación Mexicana de Taekwondo y Asociación Estatal, es que se realice este encuentro entre los mejores ranqueados de las asociaciones federada y no federada.Después de este selectivo se les pedirá a los deportistas no federados que cumplan con sus registros ante la Federación y Asociación.“Vino el subdirector de desarrollo del deporte, tuvo una reunión con el profesor Pérez Barrio (presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo) y se llegó a muy buenos términos. Como Instituto, lo que nos interesa es que los jóvenes se mantengan activos y que la calidad sea la que represente al estado, esté donde esté, y que los problemas de pantalón largos no afecten a los atletas”, comentó Juan Pedro Santa Rosa, titular del ICHD.

