LeBron y Cavs, a salir del hoyo

Indiana— LeBron James prefirió guardar silencio sin dar una opinión.Cualquiera que sea la inquietud —o confianza— que pudiera llegar a sentir sobre sus Cavaliers de Cleveland, quienes enfrentan una serie de primera ronda 2 a 1 en la Conferencia del Este en anticipación al cuarto partido contra los Pacers de Indiana el domingo, ésta no será dada a conocer al público.James decidió no hablar con los reporteros el sábado.Y no tenía mucho que decir tras el tercer partido, tampoco, cuando Indiana se sobrepuso a un déficit de 17 puntos y luego se las ingeniaron para conseguir una victoria de 92 a 90 sobre los Cavaliers.El cuatro veces MVP y tres veces campeón de la NBA no sólo nunca había perdido en una primera serie de postemporada de la NBA, manteniendo una marca de 12-0, tampoco nunca antes se había quedado atrás en la primera ronda hasta ahora, cuando Cleveland perdió el primer partido en casa.Ahora se ha quedado atrás otra vez.“Hemos tenidos cuartos muy buenos”, dijo James el viernes, “y hemos tenido cuartos no tan buenos”.Bueno, eso lo explica todo.¿La sinopsis del entrenador de Cleveland Tyronn Lue?“Ellos ganaron un partido que nosotros debimos haber ganado”, dijo Lue. “Eso es lo que resulta decepcionante. Pero no nos hemos desanimado. Tenemos que ganar el cuarto partido —y me siento confiado al respecto”.Adicionalmente al partido entre los Cavaliers y los Pacers el domingo, los otros partidos de la NBA programados para ese día son el de los Celtics de Boston contra los Bucks de Milwaukee, los Warriors de Golden State van contra las Espuelas de San Antonio, y los Raptors de Toronto se enfrentan a los Wizards de Washington.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.