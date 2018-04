Monterrey– Los Rayados vivieron sentimientos encontrados en su triunfo ante Lobos, pues consiguieron su clasificación a la Liguilla, pero a la vez presenciaron cómo el equipo poblano perdió la categoría en Primera División.El Monterrey goleó 4-0 a los Lobos BUAP para llegar a 28 puntos y conseguir su pase a la Liguilla a falta de la última jornada por jugar en el Clausura 2018, y que para La Pandilla será enfrentar a los Tigres en el Clásico Regio.Pero de la alegría de la clasificación, los jugadores de los Rayados tuvieron que guardar las formas, para levantar del campo a sus colegas de Lobos al final del juego, pues ellos necesitaban por lo menos un empate para asegurar la permanencia hasta la última fecha.Y lo tuvieron los Lobos ese empate que necesitaban, pero desde el manchón penal, el ex Tigre Julián Quiñones falló la pena máxima que en ese momento significaba el 1-1.La victoria para el Monterrey representa entrar por tercera vez consecutiva a la Liguilla, algo que no ocurría en los últimos cinco años.El triunfo se cimentó desde el primer tiempo con el gol de Celso Ortiz, quien en táctica fija prendió de volea un cabezazo hacia atrás de César Montes para el 1-0 al minuto 30.Fue entonces que los Lobos se encontraron con una mano de José Basanta dentro del área que Quiñones falló. El colombiano no tomó mucho impulso y disparó poco angulado y ahí el portero Hugo González se lanzó para atajar.Casi en la siguiente jugada, una triangulación del ataque Rayado, acabó en un autogol de Francisco “Maza” Rodríguez para el 2-0 albiazul. En ese momento Quiñones se tiró en el centro del campo, consciente de que si hubiera marcado el penal ese segundo gol del Monterrey quizá no habría llegado.Al minuto 75, llegó el 3-0 del Monterrey, cuando Dorlan Pabon anotó un penal que no había existido sobre Lucas Albertengo, pero el colombiano lo cambió por gol.Sobre el descuento cayó el cuarto. El canterano Missael Domínguez centró al cabezazo de Albertengo para el 4-0.Rayados está en la Liguilla y Lobos está descendido.

