Deja Wenger al Arsenal tras 22 temporadas

Londres— Arsene Wenger dejará Arsenal luego de 22 temporadas en el timón, poniendo fin a un reinado que le vio introducir nuevos métodos en la Liga Premier inglesa y convertirse en el técnico más exitoso en la historia del club.Aunque el francés de 68 años anunció sus propios planes de salida ayer, su término como el segundo técnico más duradero en el futbol inglés finalizará al final de la campaña con un trasfondo de creciente descontento en medio de una clara declinación de la competitividad del club.Técnicos rivales ofrecieron sus tributos a Wenger al conocer el anuncio.Alex Ferguson, el legendario entrenador de Manchester United que protagonizó tantos duelos memorables con el francés, dijo: “Es un gran testamento de su talento, profesionalismo y determinación que haya podido dedicar 22 años de su vida al trabajo que ama. En una era en la que los técnicos De futbol a veces duran una o dos campañas, es un gran logro servir tanto tiempo en un club de la talla de Arsenal ... Él es, sin dudas, uno de los más grandes técnicos de la Liga Premier y me enorgullece que haya sido mi rival, mi colega y amigo y un hombre tan grande”.A su vez, el técnico del flamante campeón Manchester City Pep Guardiola dijo que “él es una personalidad enorme. La Liga Premier es la Liga Premier por lo que él ha hecho con su visión. Espero que siga de alguna manera en el mundo del fútbol”.Incluso José Mourinho, el técnico de Manchester United con quien Wenger ha tenido una relación áspera, dijo que el francés merece crédito no solamente por haber ganado tres cetros de la Premier y siete Copas FA, sino por lo que llevó al fútbol francés con el Mónaco y al japonés con el Grampus Eight previamente en su carrera.“Ustedes o saben cómo nos respetamos”, dijo, “aunque a veces pareció que no”.Arsenal no ha ganado la Premier desde el 2004, una campaña que fue el cenit de la carrera de Wenger, al convertirse en apenas el segundo técnico en terminar una temporada invicto.La campaña de los “Invencibles”, su tercer cetro en la Premier, ayudó a proteger a Wenger de sus críticos años más tarde. Pero el poder de Wenger pareció desvanecerse en el último año, cuando el club trajo ejecutivos para encargarse de una nueva dirección.El nuevo contrato de dos años que Wenger firmó tras ganar la Copa FA por séptima ocasión en mayo pasado no será completado.“Luego de considerarlo cuidadosamente y discusiones con el club, siento que es el momento adecuado para renunciar al final de la campaña”, dijo Wenger. “Estoy agradecido por el privilegio de haber servido al equipo durante tantos años memorables. Yo dirigí el club con plena dedicación e integridad”.“Llamo a nuestros hinchas a respaldar al equipo para finalizar en una buena nota. Mi amor y me respaldo para siempre”.Wenger congregó a sus jugadores el viernes para decirles que se iba.“Ha sido emotivo y tomará tiempo para digerirlo, pero es un sentimiento triste en estos momentos”, dijo el capitán Per Metersacker. “Él ha sido una figura grande para este club, más de 20 años. Es impresionante”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.