Enfrenta Broner combate crucial

Nueva York— Adrien Broner bailaba mientras escuchaba música en sus audífonos, portando una enorme sonrisa y lentes oscuros sobre su cara durante las presentaciones.Luego Jessie Vargas tomó la palabra, su oponente en la pelea de peso welter en el Centro Barclays del sábado por la noche. Y la mirada de Broner cambio de pronto.“Esta es una pelea muy importante para mi carrera”, dijo Broner el jueves en anticipación al combate que será transmitido por Showtime. “Sé que Jessie entrenó muy duro para vencerme. Esta es una victoria que podría llevar a cualquiera hacia el próximo nivel”.Un campeón en cuatro divisiones, Broner acaba de sufrir una derrota ante Mikey García en julio. Broner está en un cruce de caminos en su carrera, de acuerdo con Stephen Espinoza, presidente de deportes y programación de eventos para Showtime.“Él ha sido uno de los boxeadores mejor conocidos en el deporte”, dijo Espinoza. “Pero debe seguir ganando para llegar al más alto nivel. Por lo que está en una muy crítica encrucijada. No puede volver a sufrir otra derrota y quedarse en la terna de los boxeadores de elite. Es por eso que esta es una pelea muy importante para él a estas alturas de su carrera”.Las críticas del público en torno a su situación en el deporte ocasionaron que Broner se encrespara.“Aún sigo siendo uno de los mejores boxeadores de esta era”, dijo Broner. “Cuando termine con mi carrera, seré uno de los mejores que jamás se haya puesto unos guantes de box”.“Cuando Vargas calificó en la clase de peso y peleó con Tim Bradley y Manny Pacquiao, perdió. Yo soy un cuatro veces campeón mundial, por lo que no quiero escuchar nada sobre mis derrotas. Jessie Vargas no es tan bueno como esos tipos ante los que yo perdí”.Vargas es un dos veces campeón de división, y acaba de ganar un combate a 10 rounds por decisión unánime sobre Aaron Herrera el 15 de diciembre.“Intenta ser una extravagante y llamativa copia de Floyd Mayweather Jr.” dijo Vargas sobre Broner. “Pero no tiene las mismas facultades. Le gusta estar ahí en el ring bajo los reflectores”.HOY POR TV7:00 p.m.Showtime

