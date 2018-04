Ciento setenta y cinco atletas, quienes desde este martes portarán los colores de Indios UACJ y competirán en 16 diferentes disciplinas, en la Universiada Nacional ‘UAEM 2018’, en Toluca, Estado de México, fueron abanderados ayer por el rector Ricardo Duarte, en un evento con gradas vacías en el Gimnasio Universitario.Uno por uno, acompañados de sus respectivos entrenadores -15 en total-, los conjuntos entraron a la duela del inmueble y tomaron su lugar.Frente a distintas autoridades de la institución educativa, los deportistas, quienes portaron sus uniformes exteriores en color azul, escucharon el mensaje de bienvenida de parte de Rosana Ramírez, titular de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ.Duarte Jáquez, quien por última vez en su gestión de seis años, encabezó un evento como éste, destacó que los alumnos-deportistas son el rostro de la universidad.“Ustedes son el reflejo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, son nuestros estudiantes que tienen doble tarea y, por lo cual, estamos muy orgullosos de todas y todos ustedes, felicidades”, manifestó.Duarte externó que los Indios cumplirán con un excelente papel en Toluca, en lo que llamó ‘la prueba final del año’, pues para eso se han preparado y les pidió hacer su mejor esfuerzo.El momento cumbre del evento llegó cuando la halterista Lizbeth Torres y los lanzadores Uziel Muñoz y Noel Aguirre, medallistas en la pasada Universiada Nacional ‘UANL 2017’, recibieron de manos del rector y, en representación de sus compañeros, el estandarte de la UACJ.Duarte levantó el puño a los tres integrantes de la escolta y abanderó así a la delegación indígena.Heber Gallegos, actual monarca nacional universitario en 100 metros planos y mundialista en Taipei, China, tomó el juramento deportivo a sus compañeros.Gallegos Moreno prometió que los Indios participarán en la justa con respeto a los reglamentos deportivos, libres de dopaje, drogas y sustancias prohibidas.“-Nos- Dispondremos a luchar con el verdadero espíritu deportivo y competiremos en todo momento con lealtad, honor y gallardía por nuestros colores universitarios y el sentido de pertenencia a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, apuntó.A las autoridades universitarias les dijo que se entregarán al máximo y, a los entrenadores, los invitó a confiar en el trabajo realizado para vencer a sus rivales, en el Estado de México.Rosa Cook, medallista de plata en el relevo 4X400, en la Universiada Mundial 2017, en Taipei, China, dirigió unas emotivas palabras a sus coequiperos, a quienes alentó a brindarse con todo, sin miedo a nada.“No queda más que desearles el mayor de los éxitos compañeros deportistas y a todas las personas que hacen posible este tipo de eventos. Les pido no dejen de soñar, no tengan miedo a nada que hace más el que quiere que el que puede”, pronunció.Cook Martínez agradeció el apoyo incondicional del cuerpo técnico de UACJ deportes, el de los entrenadores y, de manera muy especial, el de las familias de los deportistas, quienes junto a ellos, dijo, han emprendido este camino.“Éxito compañeros y recuerden siempre portar con orgullo, valentía y pudor la camiseta de nuestra máxima casa de estudios de la ciudad. Vamos Indios”, enfatizó.Como parte final del evento, atletas, entrenadores y autoridades se tomaron la fotografía del recuerdo.Numeralia…175 Atletas16 Disciplinas15 Entrenadores19 Beisbol8 Halterofilia13 Judo12 Taekwondo3 Tiro con arco30 Atletismo3 Luchas asociadas19 Beisbol10 Voleibol sala femenil12 Básquetbol varonil12 Básquetbol femenil12 Handball varonil20 Futbol soccer femenil4 Tenis mesa12 Tochito3 Voly playa femenilFRASES MUNDIALISTAS“Les pido no dejen de soñar, no tengan miedo a nada que hace más el que quiere que el que puede”— Rosa Cook, plata en la Universiada Mundial 2017 en relevo 4X400“Competiremos en todo momento con lealtad, honor y gallardía por nuestros colores universitarios”— Heber Gallegos, medalla de oro en 100 metros planos en ‘UANL 2017’ y mundialista universitario en Taipei, China

