Buscan Wolves salir del hoyo

Minneapolis–El primer sabor de boca de los playoffs de la NBA que ha tenido el All-Star Karl Anthony Towns de los Timberwolves ha sido amargo, gracias al tiro de 3 puntos que le dio la victoria a los Rockets de Houston.El total de los dos partidos están contando una historia frustrante para este jugador de 22 años: sólo 13 puntos, encestó sólo 5 de 18 intentos y un déficit de 2-0 en la serie de partidos contra los Rockets.Towns se encuentra sujeto a una dura crítica de los analistas, fanáticos y hasta de su propio equipo.Los Rockets marcaron doblemente a Towns y consiguieron un efecto agobiante, además de que los Timberwolves no pudieron ayudar a su astro, quien mide 7 pies de estatura, ya que no le pasaron el balón en situaciones favorables.“Ellos lo marcaron doblemente, él lo sabe. Tiene que enfrentarlo, ser fuerte con el balón y hacer movimientos rápidos”, comentó el guardia armador Jeff Teague.“Sin embargo, tenemos que encontrar la manera de lograr que corra, de que pueda encestar fácilmente”.Los problemas que ha tenido el equipo le han quitado un poco de lustre al primer partido en casa que ha tenido Minnesota en la post-temporada en 14 años, sin embargo, los fanáticos que recuerdan cuando los Timberwolves llegaron a las finales del Oeste de la Conferencia en el 2004, con toda seguridad estarán ansiosos por atestiguar los playoffs personalmente sin importar el desalentador desafío de la primera ronda.“Esta organización y todos nuestros fanáticos se merecen ese momento”, dijo Towns.Y ellos quieren una victoria.Los Timberwolves recibirán el sábado a los Rockets en el Juego 3.Durante la mañana, Miami se enfrentará a Filadelfia en el Este de la Conferencia y Nueva Orléans recibirá a Portland, ambos para el Juego 4.Posteriormente, Utah visitará a Oklahoma City para el Juego 3.Este viernes, Towns hizo lo mejor que pudo para contrarrestar las malas vibras y críticas cuando habló con los reporteros.“Ustedes se enfocan mucho en el pasado, y se olvidan que tenemos que concentrarnos en el presente”, dijo Towns.Agregó que no ha visto las críticas en televisión ni en Twitter.“Vivo mi vida como Amish”, dijo Towns.“Además de los videojuegos, no creo que tenga una razón para ver los aparatos electrónicos. Es una vida que siempre me ha gustado vivirla de esa manera”.

