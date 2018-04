Albergará Estadio Azul último juego

Ciudad de México— Antes de ser demolido dentro de un par de meses, el estadio más añejo de todo el fuútbol mexicano albergará su último partido de la máxima categoría hoy, cuando su inquilino actual, Cruz Azul, lo despida enfrentando a Morelia en partido por la fecha 16 del Clausura.El Estadio Azul, que fue el primer estadio de grandes dimensiones construido en concreto en lugar de madera, se localiza en la capital del país y fue inaugurado el 6 de octubre de 1946 como un escenario para la práctica del fútbol americano colegial, pero será más recordado porque fue la casa de varios equipos de la primera división, entre ellos la Máquina, que lo adoptó como su sede hace 22 años.Cruz Azul, uno de los cuatro equipos más populares del país, sólo logró coronarse una ocasión en ese lapso y actualmente está muy cerca de quedar eliminado de la liguilla por el título por séptima ocasión en los últimos ocho torneos“Ahí fue mi debut, ya va para 12 años, metí goles en ese estadio y la verdad tengo sentimientos encontrados porque me hubiera gustado ganar un título en el Azul”, dijo Julio César Domínguez, un zaguero cantero que debutó con la Máquina en el Clausura 2006. “Merecíamos un título y la gente también lo merecía pero desafortunadamente no se ha dado, es triste porque no se dio ese título en el estadio Azul”.En ese escenario, la Máquina perdió cinco finales de liga, una de Copa Libertadores y una de la Liga de Campeones de Concacaf. Su último campeonato del torneo local, en el Invierno 97, lo coronó de visita en León.También el campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF que logró en el 2014 lo festejó en la casa Toluca, su oponente en ese torneo.Cruz Azul ahora volverá al estadio Azteca donde ganó siete de los ocho títulos de su historia.“Regresar a una casa donde lograste títulos puede generar ilusión y si eso se puede plasmar en nosotros sería espectacular”, dijo el entrenador portugués, Pedro Caixinha. “Yo creo que hay que trabajar a todos los niveles y no pensando que sólo con volver al Azteca las cosas van a cambiar”.Cuando el estadio Azul sea demolido para dar paso a un centro comercial, el estadio más antiguo de México será el estadio Olímpico universitario, también localizado en la capital, que tiene 65 años de edad.El estadio, localizado en la colonia Noche Buena de la capital, donde colinda con la Plaza de Toros México, una de las más grandes del mundo, originalmente se llamó Ciudad de los Deportes y fue creado para disputar partidos de futbol americano colegial. Su primer evento deportivo fue un partido entre los Pumas de la UNAM y los Aguiluchos del Colegio Militar el 6 de octubre de 1946.HOY POR TVCruz Azul vs Morelia4:00 p.m. / Televisa y TDNQuerétaro vs Pachuca4:00 p.m. / ImagenMonterrey vs Lobos BUAP6:00 p.m. / Televisa y TDNLeón vs Xolos6:06 p.m. / Fox Sports 2 e ImagenNecaxa vs Tigres8:00 p.m. / Televisa y TDN