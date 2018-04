Aplastantes

Con nuevo timonel, el equipo Indios de Juárez mantuvo el buen paso en la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo Sub-18, tras derrotar 90-40 a Soles de Ojinaga.En actividad de la jornada 16 de la justa estatal, la escuadra que ahora dirige Jaime Siqueiros, no tuvo complicaciones para doblegar al conjunto sotanero, que, con solo siete jugadores, le hizo frente a este compromiso que se llevó a cabo en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.La tribu Limuba fue de inicio con Humberto Álvarez, Mario Villalpando, Abraham Maving, José Galván y Jesús Vázquez.El cuadro soleado comenzó el partido con una quinteta integrada por Fernando Rodríguez, Caleb Olivas, Ricky García, Joel Rodríguez y Edgar Rivera.Con un sistema de juego que implementó el nuevo estratega, y que se basó en ejercer presión en todos los sectores de la cancha, el equipo teporaca impuso condiciones desde el silbatazo inicial.Los Indios ganaron la pelota en el brincó en media duela, no pasaron ni cinco segundos y ya estaba al frente en el marcador.El despliegue era bien aplicado cuando Indios se encontraba a la ofensiva, con jugadas que buscaban la zona perimetral y desde ahí sacar el disparo lejano.Con 27 unidades contabilizadas, por 11 de la visita, el equipo aborigen terminó el primer cuarto.Al medio tiempo el tanteador se mantenía con una ventaja considerable a favor de los locales. 51-18 indicaba el marcador, con los 24 puntos que sumó la tribu en el segundo cuarto, por tan solo siete que registró Soles.Luego de los dos primeros periodos, Jesús Vázquez y Humberto Álvarez, con ocho puntos cada uno, eran los mejores jugadores a la ofensiva por parte de Indios.Excepto por Isaac Serrano, los otros 11 jugadores de la escuadra juarense habían cooperado con al menos una unidad, al medio tiempo.El tercer periodo se dio bajo una misma tónica, en la que el dominio de Indios era indiscutible, pese a que ya no ejerció la misma presión que en los dos primeros cuartos. La diferencia de 41 puntos en el marcador (67-26) era la evidencia más palpable de calidad entre un equipo y el otro.Abraham Maving fue el más destacado de Indios a la ofensiva, al sumar un total de 17 unidades.Con este resultado, el conjunto juarense llegó a una marca de 12 triunfos por una derrota, y se sostiene como el superlíder de la competencia.

