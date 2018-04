Federación de Gimnasia de EU llega a acuerdo sobre demanda

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos alcanzó un acuerdo confidencial en una demanda en Georgia que desató una investigación periodística sobre las prácticas de la organización para reportar abuso sexual de menores.Una ex gimnasta presentó la demanda contra USA Gymnastics en 2013. La demanda dijo que la federación recibió al menos cuatro advertencias sobre el entrenador William McCabe, que la filmó en varias etapas de desvestida.La demanda reveló que la federación no reportaba a las autoridades acusaciones de abuso sexual a menos que fuesen por escrito y llevasen la firma de una víctima o los padres de una víctima.Un juez en el condado Effingham, en Georgia, desestimó la demanda el 12 de abril. El abogado de la gimnasta, W. Brian Cornwell , dijo que USA Gymnastics no admite culpabilidad ni responsabilidad en el arreglo.Ambas partes declinaron comentar sobre los términos."Queremos dejar claro que el acuerdo no impide que la ex gimnasta hable públicamente de sus experiencias", dijo USA Gymnastics el jueves en una declaración.McCabe se declaró culpable en 2006 en Georgia de cargos federales de explotación sexual de niños y hacer declaraciones falsas. Cumple una sentencia a 30 años de prisión.La demanda desató la investigación del periódico The Indianapolis sobre la federación, que expuso los abusos sexuales por Larry Nassar, el ex médico de la Universidad Estatal de Michigan. Nassar, de 54 años, se declaró culpable de abusar sexualmente de pacientes y posesión de pornografía infantil. Fue sentenciado este año a términos de prisión que le mantendrán encerrado de por vida, luego que unas 200 mujeres y adolescentes ofrecieron testimonios contra él en dos tribunales.USA Gymnastics enfrenta demandas adicionales de mujeres que dicen que Nassar abusó sexualmente de ellas. Las demandas dicen que la federación fue negligente, fraudulenta e infligió intencionalmente daños emocionales al no advertir ni proteger a deportistas de los abusos de Nassar. La federación rechaza las acusaciones y ha pedido que de desestimen lasa demandas.