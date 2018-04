Quiere América llegar a 30 puntos

Ciudad de México— Las Águilas van por los 30 puntos no sólo para mantener la costumbre, sino porque les permitirá terminar entre los punteros y seguir abonando a la Tabla de Cocientes.En los 5 torneos anteriores con Miguel Herrera al mando, el América ha alcanzado o superado dicha cifra.Ahora, el cuadro azulcrema requiere obtener al menos 4 puntos entre sus enfrentamientos contra Puebla y Santos.“Las críticas son bienvenidas porque (los aficionados) quieren a su club más arriba, ganador, y en eso estamos trabajando.“Mi compromiso tiene que ser siempre con esa cifra y aunque a veces decimos que con 26, 27, 28, 29 puntos estás adentro, pensamos en esa cifra porque te mantendrá siempre arriba, en los primeros 3 ó 4 lugares máximo, ni hablar de la porcentual (Cocientes) y eso es lo que siempre buscamos en la Liga, después en la Liguilla tener mejores logros para darle satisfacción a la gente”, mencionó el “Piojo”.En la lucha por no descender, el América tiene 165 puntos, al igual que Tigres, 2 abajo de Toluca y 9 menos que el líder Monterrey.Hoy en el Estadio Cuauhtémoc, el 11 de las Águilas contra Puebla estará conformado por Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, Matheus Uribe, Diego Lainez, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra y Oribe Peralta.Se confirmaron las bajas de Jérémy Ménez, Henry Martín y Cecilio Domínguez.HOY POR TVPuebla vs América6:00 p.m. / TV Azteca

