Reaparecen hoy Indios, 'con plan B'

Otra vez, como parte de un ‘Plan B’, el entrenador Jaime Manuel Siqueiros Soriano se ha sumado a un proyecto deportivo, en esta ocasión llega al banquillo de los Indios de Juárez, que participa en la Liga Estatal de Basquetbol de Desarrollo Sub 18.El nuevo estratega arriba a la tribu fronteriza, tras la baja de Alan Bosquez, quien dejó al club en el primer lugar de la tabla general, con marca de 11 triunfos y una sola derrota.No es la primera ocasión que el profesor Siqueiros se suma a un trabajo cuando ya ha comenzado la competencia. En 2016 llegó a Tarahumaras de Juárez, que militaba en la Liga Estatal de Basquetbol, luego de la salida del paseño Peter Morales.El entrenador de El Paso, Texas comenzó el recorrido, pero cinco jornadas después apareció en el área técnica este estratega de 39 años de edad.“En lo emocional, encuentro al grupo, no al cien por ciento, como yo quisiera, porque la noticia de la salida de Alan fue fuerte, los impactó. Me sumo a ese sentir”, comentó el entrenador originario de la capital del estado.Antes de ser llamado por Juan Escalante, presidente del club, para suplir a Bosquez, el profesor Siqueiros se encontraba con la selección 2003 que va a participar en la Olimpiada Nacional de basquetbol, que se llevará a cabo en Chihuahua. Combinará ambas funciones.“En lo que es tema cancha, en lo que es basquetbol, encuentro al grupo bastante fuerte, competitivo, la verdad que el trabajo realizado por el entrenador anterior fue formidable”, dijo, quien también ha dirigido selecciones infantiles y juveniles del Colegio San Patricio.Bosquez dejó al conjunto fronterizo en primer lugar de la tabla de posiciones, con récord de 11-1 y una racha importante de victorias consecutivas (diez).“Ser líder de cualquier liga es algo que lleva trabajo, esfuerzo y un toque especial. Si es muy bueno el reto, y estamos para dar lo mejor de nuestra parte, pero al final son los chavos los que hacen que las cosas sucedan, porque ellos son los principales actores”, manifestó.Después de una larga ausencia, la escuadra indígena vuelve a presentarse en casa este día, cuando reciba a Soles de Ojinaga, en actividad de la jornada 16.Para la fecha 17, el sábado 21, espera la visita de Manzaneros de Cuauhtémoc. Ambos partidos serán, a partir de las 7:00 de la tarde, en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.“Definitivamente cuando se llega a un proyecto y si no tienes la convicción de ser campeón, es mejor que te quedes en casa. Participar en cualquier torneo para mí representa ir en busca del título y esta vez no es la excepción”, aseguró Siqueiros.

