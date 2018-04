Quieren Indios UACJ regresar al podio

De regreso a la Universiada Nacional luego de un año de ausencia, a raíz de su eliminación en la etapa regional, el año anterior, en Zacatecas, ante el ITD, los peloteros de Indios UACJ están listos para entrar al terreno de juego este martes 24, en la jornada inaugural, en Toluca, Estado de México, donde tratarán de cumplir con un rol protagónico en la justa del CONDDE –Consejo Nacional del Deporte de la Educación- y colgarse una medalla.“Creo que estamos preparados para poder, ahora sí, darle la ansiada medalla que merece la institución”, declaró Sergio Eduardo Salas, short stop de la tribu.Integrada por 19 peloteros, de los cuales, 12 formaron parte de La Tribu Little Caesars, semifinalista en el torneo regional de beisbol “Héctor ‘Bomba’ Pérez” y 17 en el equipo campeón de la Liga Juvenil Mayor ‘Goyito’ Rentería, en enero anterior, los aborígenes viajarán a la capital mexiquense con la idea de volver al podio.En la era del manager Víctor ‘Teco’ Flores, los Indios tienen una medalla de plata en ‘Mérida 2006’, así como un par de bronces en ‘UANL 2007’ y ‘UACH 2010’.Dispuestos a terminar con el ayuno de casi ocho años sin preseas, los tomaron el bat y el guante y se pusieron a entrenar fuerte desde el año anterior, motivo por el que Salas Gómez confía en el potencial y en las posibilidades del representativo.“Desde agosto tenemos trabajando y, esta vez, sí hubo un poquito más de interés en aquellos errores que se cometieron, no caer, y trabajar el doble, más que nada”, expuso.Salas resaltó que las fortalezas por departamento del conjunto aborigen son el pitcheo y el bateo.“El equipo está conformado por mucho joven, novato también, pero están aportando lo suficiente para poder realizar carreras y llevarnos el éxito. En el regional se vio muy fuerte el bateo y más que nada, es lo que se destaca, bateo y pitcheo”, apuntó.De entrada, el parador en corto, comentó que en el torneo, los Indios saldrán a jugar y a ganar partido a partido en la ronda regular para avanzar en primer lugar de su grupo.“Nuestro objetivo es ganar todos los juegos de la ronda regular, ya que si se pierde uno, para el pase a semifinales te topas con un equipo grande, entonces, es lo que no queremos y, a trabajar fuerte para empezar desde el primer juego. Ir ganándolo juego por juego, para poder cumplir nuestro objetivo”, comentó.De no darse así las cosas, están mentalizados para llegar, eliminar en el cruce a un equipo grande y calificar a la siguiente ronda, manifestó.Salas, quien ha despertado el interés de la Zona Uno para integrarlo a las filas de Indios de Ciudad Juárez, en el próximo Estatal de Beisbol, quiere decir adiós a su ciclo en la Universiada Nacional con un metal al cuello.“Quiero cerrar bien, con una medalla”, recalcó.

