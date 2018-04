Control total

San Antonio— Kevin Durant aportó 26 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, para que los Warriors de Golden State apabullaran anoche a San Antonio por marcador de 110-97, aventajando en la serie por 3-0 sobre las Espuelas, que siguen un poco descarrilados por la muerte de Erin, la esposa de Gregg Popovich.Golden State puede cerrar la primera ronda si consiguen una victoria el domingo por la tarde en San Antonio, en el Juego 4.Las Espuelas jugaron un día después de la muerte de Erin Popovich, quien murió después de luchar contra una larga enfermedad que no se dio a conocer.Erin y Gregg Popovich estuvieron casados durante cuatro décadas y tuvieron dos hijos y dos nietos.San Antonio no mostró un video tributo ni guardaron un minuto de silencio para Erin con el fin de hacer que el partido fuera lo más rutinario posible para sus jugadores, sin embargo, eso fue imposible.El entrenador Popovich no estuvo en su acostumbrada posición, recorriendo la lateral de la cancha, ya que optó por estar con su familia.Ettore Messina, el asistente de San Antonio, entrenó al equipo en lugar de Popovich.“Estamos dolidos”, comentó Manu Ginobili, el veterano jugador de las Espuelas, después de una práctica mañanera de tiros. “Queremos estar junto a Popovich, queremos apoyarlo, pero tenemos que estar aquí y competir el día de hoy. Aunque con toda certeza, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Éste no es un día fácil”.Ginobili y su compañero, el veterano Tony Parker, comentaron que era difícil jugar después de la muerte de Erin, aunque el objetivo del equipo era competir y jugar con el coraje que siempre les ha exigido Popovich.Parker, quien dijo que Erin y Gregg fueron como una madre y padre para él cuando ingresó a la liga, ya que tenía 19 años. Parker, quien promedió 2.0 puntos en los dos primeros partidos, concluyó con 16 puntos en 17 minutos.LaMarcus Aldridge fue el mejor anotador de San Antonio con 18 puntos.Las Espuelas tuvieron un emotivo inicio, pero no pudieron imponerse a los talentosos Warriors.HOY POR TVCleveland en Indiana5:0 p.m. / ESPNSerie empatada 1-1Toronto en Washington6:00 p.m. / ESPN 2Raptors lideran 2-0Boston en Milwaukee7:30 p.m. / ESPNCeltics lideran 2-0

