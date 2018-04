Cincinnati— Los Rojos despidieron ayer a Bryan Price tras un arranque con marca de 3-15, el primer cambio de manager en las Grandes Ligas esta temporada.Price cumplía su quinta temporada al mando de un equipo en reconstrucción, dependiendo de peloteros sin experiencia más que otro cualquier otro club durante su ciclo. Los Rojos han sufrido al menos 94 derrotas en cada una de las últimas tres campañas, hundiéndose en la cola de la División Central de la Liga Nacional.El coach de banca Jim Riggleman dirigirá al equipo de manera interina.La decisión se anunció durante un día libre en San Luis. Los Rojos venían de perder un par de juegos seguidos por blanqueada en Milwaukee, la primera vez que quedaron en cero en partidos consecutivos desde 2015.Price tomó las riendas en medio de una profunda renovación. El balance fue de 279-387 con Price, quien fue designado cuando Dusty Baker fue despedido tras la temporada de 2013 al quedar eliminados en la primera ronda de los playoffs.Los Rojos sufrieron lesiones significativas durante la pretemporada y arrancaron con su peor inicio desde 1931. Además, la concurrencia al Great American Ball Park se ha desplomado.Su principal abridor Anthony DeSclafani está fuera indefinidamente por una lesión de oblicuo, luego que se perdió la pasada temporada con una lesión en el codo. El zurdo Brandon Finnegan solo ha podido realizar una apertura por una lesión del bíceps.También han perdido piezas importantes en su ofensiva. El tercera base venezolano Eugenio Suárez recibió un contrato de 66 millones de dólares por siete años durante los entrenamientos de primavera - la inversión más importante de Cincinnati durante su reconstrucción - pero se fracturó el pulgar derecho por un pelotazo y no se sabe cuándo volverá a jugar. El jardinero derecho Scott Schebler también está fuera por una dolencia en el codo.Astros 8, Marineros 2Seattle— José Altuve conectó un doblete de tres carreras, Charlie Morton lanzó pelota de tres hits en siete capítulos, y los Astros de Houston arrollaron ayer 9-2 a los Marineros de Seattle.Tras perder el primer juego de la serie, los Astros hilaron su tercera victoria consecutiva, gracias a otra buena exhibición en el montículo. Morton permitió sencillos de Mitch Haniger, así como de los dominicanos Robinson Canó y Nelson Cruz, pero por lo demás anuló el ataque de Seattle.Cardenales 5, Cachorros 8Chicago— Jon Lester lanzó pelota de dos hits durante seis innings de lo que fue su apertura número 100 con los Cachorros de Chicago, quienes vencieron 8-5 a los Cardenales de San Luis.Jason Heyward sacudió un jonrón de dos carreras para respaldar la labor dominante de Lester. Kris Bryant y Kyle Schwarber produjeron dos carreras cada uno y Chicago tomó la delantera por 6-1 apenas después de dos innings.Lester (2-0) no toleró inatrapable sino hasta que Jedd Gyorko bateó una línea de sencillo al jardín izquierdo, cuando había un out de la quinta entrada. El zurdo recibió una carrera sucia en el primer inning, recetó siete ponches y entregó un boleto.Orioles 8, Tigres 13Detroit— El cubano Leonys Martín despachó el primer grand slam de su carrera en Grandes Ligas, el dominicano Jeimer Candelario aportó cuatro hits y tres remolcadas, y los Tigres de Detroit vencieron 13-8 a Baltimore para extender a seis la racha de derrotas de los Orioles.Azulejos 3, Yanquis 4Nueva York— Aaron Judge conectó su quinto jonrón en la temporada, David Robertson salió de un atolladero en el octavo inning y los Yanquis de Nueva York se sobrepusieron a algunas desatenciones defensivas durante una noche fría para superar 4-3 a los Azulejos de Toronto.Piratas 0, Filis 7Filadelfia— Jake Arrieta mostró los atributos que lo llevaron a firmar un jugoso contrato con los Filis de Filadelfia, quienes doblegaron el jueves 7-0 a los Piratas de Pittsburgh.Arrieta repartió 10 ponches y lanzó pelota de un hit a lo largo de siete innings. Rhys Hoskins respaldó su causa con un jonrón y el venezolano César Hernández conectó un sencillo de tres carreras para que los Filis ganaran el encuentro que marcó su retorno a casa tras una gira con foja de 4-2.

