Rápidas y fuertes, aunque no muy altas, las Liebritas del ITCJ, campeonas nacionales en el ‘Intertecs’ 2012, en León, Guanajuato, buscarán a partir de este lunes 23 del mes en curso, su boleto a Oaxaca, Oaxaca, en el LXII Evento Prenacional Deportivo de la Zona Uno, en La Paz, Baja California Sur, en basquetbol femenil.Desde la consecución del referido cetro, las Liebritas que dirige Dency Bustillos no han vuelto a la competencia nacional de Institutos Tecnológicos y esta vez, quieren lograrlo.Con la poste Ana Chavarría como única sobreviviente de los últimos dos campeonatos logrados en ‘Ciudad Madero 2009’ y, el mencionado en Guanajuato, las renovadas Liebritas, viajaron anoche a Baja California Sur.Aunado a la experimentada Chavarría, la base del ITCJ es integrada por jugadoras surgidas de distintos planteles del Colegio de Bachilleres, Lobas Cbtis 114 y Jaguares Cbtis 128.Ellas son: Areli Mijares, Daniela Talamantes, Betzabé Vera, Sueit Juárez, Anahí Campoya, Carolina Muñoz, Anel Meléndez, Thelma Martínez, Fernanda Chávez, Stephanie Aguilera y Miriam Medina.“El equipo tiene ya prácticamente desde el 2016, ya ellas llevan dos prenacionales conmigo. Son niñas de 20, 21 años, tienen rapidez”, destacó la entrenadora Bustillos.La última vez, las Liebritas se quedaron a seis puntos de vencer a Tijuana para avanzar al nacional a Querétaro.“Espero, ahora sí, traerme esa calificación, el campeonato, traernos el primer lugar”, expuso.Aunado a las Galgas del ITT, actuales monarcas regionales de la Zona Uno y, tradicionalmente rivales a vencer, Bustillos señaló a las anfitrionas Lobas Marinas del Instituto Tecnológico de La Paz como serias aspirantes al gallardete.“Tijuana siempre es el rival a vencer, pero ahorita me llama la atención La Paz. Por experiencia, en años anteriores, La Paz traía muy buenos equipos en cuestión a basquetbol, sobre todo, femenil, y pedía la sede”, apuntó.Así, ocurrió en el 2008 y 2010, cuando el conjunto sudcaliforniano presentó equipos muy competitivos.“No la puedo descartar como un rival a vencer porque al pedir la sede es que va a presentar muy buenas cartas”, anticipó.Con base en el trabajo cumplido y a la participación de un torneo de 10 equipos que organizó para que sus jugadoras adquirieran roce, ritmo y se mantuvieran activas, Bustillos confió en que sus pupilas obtendrán el boleto a Oaxaca, sede del nacional, en octubre próximo.VOLY FEMENIL Y BASQUETVARONIL, TAMBIÉNJunto a la escuadra de basquetbol femenil, también viajaron los equipos de voleibol femenil y basquetbol varonil, a cargo de Lucio Corrujedo y Eliseo Díaz.El grupo de deportistas del ITCJ que partió a Baja California Sur, es conformado en total por 36 atletas, con sus respectivos coaches.

