Pierde 'hermosura'

Ciudad de México— A menos de 2 meses del Mundial, Oribe Peralta no es tan “Hermoso” frente a la portería.El delantero del América vive su peor productividad goleadora en la Fase Regular de los últimos 14 torneos, ya que hoy anota cada 407 minutos, en promedio.La cifra contrasta con los 109.3 minutos que necesitaba en el Apertura 2011, cuando despegó como goleador en Santos, e incluso con su peor racha que data del Clausura 2015, con las Águilas, cuando marcaba cada 225.6 minutos.Si sólo se consideran sus anteriores 7 torneos como americanista la cifra no está mal: anotaba cada 193.4 minutos.Hace unas semanas y de cara al Clásico contra Chivas, Peralta dijo que al no jugar como centrodelantero su función era más de pasador que de goleador, visiblemente molesto ante el cuestionamiento por la falta de goles.La lectura que le da Miguel Herrera a la baja producción incumbe a la Selección Mexicana.“A lo mejor por ahí ese distractor de saber si va o no (al Mundial), de si la gente está pendiente si lo llama (Juan Carlos Osorio) o no, son cosas que aunque el chavo dice que no, obviamente está al pendiente. Le hemos dicho que se olvide un poco de eso.“Me parece que está metidísimo en el club y en el equipo, muy consciente de lo que obviamente ha quedado a deber en la contundencia, pero generando lo que siempre ha generado: la actitud, la determinación, un ejemplo del equipo, del pundonor, y eso se lo seguiremos aplaudiendo”, comentó el “Piojo”.El técnico respaldó el argumento de Peralta con respecto al cambio de rol.“Él nos está generando, no con goles, pero con jugadas, más de lo que está acostumbrado. Tiene menos goles de lo que es su producción natural, pero también tiene más pases a gol y más jugadas de generar goles de lo que normalmente hace”, mencionó Herrera.Necesitan a oribe en Rusia: ‘Piojo’Oribe Peralta es indispensable en la lista de 23 seleccionados para el Mundial, juzgó el técnico Miguel Herrera.Más allá del declive en la cuota goleadora, el “Piojo” aceptó que sería inconcebible no ver al “Hermoso” en Rusia porque reúne condiciones que van más allá de lo futbolístico.“Oribe tiene que ir al Mundial, no hay vuelta de hoja, es un tipo con la personalidad, con todo lo que se tiene que poner para estar en un equipo, en una Selección.“Cuando no juega no es un tipo problemático, siempre está apoyando al club, a la Selección, a sus compañeros. Cuando está en la cancha se mata, para mí es un tipo que tiene que ser indispensable ahí, en los 23, pero no lo decido yo, lo decide otra persona, y lo único que puedo decir es que Oribe debe estar ahí”, comentó el DT del América.En los últimos meses circularon versiones sobre una posible ausencia de Oribe en el Mundial. Los rumores no son cosa menor, ya que el propio Herrera los ve como una posible causa del bache del goleador.