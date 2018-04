Roles de futbol y beisbol locales

ZAPATERA-MILENIOSábado 21 de abril del 2018MILENIO 103:45 Corasa vs Atco. Nacional05:30 Tigres vs PotrosMILENIO 203:45 Centro Medico vs Brasil05:30 Dep. Laguna vs Club PachecosMILENIO 303:45 Dep. Galeana vs Emerson05:30 Jalisco vs Rex MedMILENIO 403:45 Patriotas vs J&C Packaging05:30 Evento MilenioNota: Permiso Cebolleros se jugara la Última jornada de Copa 2018 (J#14).-Por Acuerdo de Asamblea Debes Presentar Tus Credenciales Selladas No Hay Acuerdo de Capitanes.ZAPATERA-MILENIODomingo 22 de abril del 2018MILENIO 108:15 Milenio vs Juventus10:00 Chivas Milenio vs Dep. Cervantes11:45 Dep. Zacapexco vs Hermanos RodríguezMILENIO 208:15 Bullys vs Niupy -1810:00 Dep. Manchester vs Real Independencia11:45 Universo 7 vs Pro OneMILENIO 308:15 Dep. Espinoza vs Dep. Lechuga10:00 Franco FC vs Cuervos Fc11:45 Gran Italia vs Dep. LazaldeMILENIO 408:15 Dep. Altamirano vs Dep. Olivas10:00 Imperial Femenil11:45 Imperial FemenilNota: No Rolados (Mármol Fc y Dep. Ángel)-Se jugara Jornada 13 de Copa 2018 Ya Debes Presentar Credenciales.-No Alinear a Jugadores Expulsados.Por Acuerdo de Asamblea Debes Presentar Tus Credenciales Selladas y Enmicadas.SECUNDARIASSábado 21 de abril del 2018LUCERNA 108:30 Técnica 55 vs Técnica 80 Femenil09:45 Tecnica 55 vs Tecnica 89 MayorLUCERNA 208:30 Federal 4b vs Técnica 91 Condeba09:45 Federal 4 vs Tecnica 91 MayorLUCERNA 308:30 Tecnica 60 vs Técnica 91 Femenil09:45 Federal 4b vs Técnica 84 CondebaPREPARATORIASSábado 21 de abril del 2018LUCERNA 111:45 Cetis 61 vs Guerreros P3 Femenil01:00 Guerreros *A* vs Guerreros P3 VaronilLUCERNA 201:00 Guerreros *B* vs Cetis 61 VaronilFUT-7 CHIVAS MILENIOSábado 21 de abril del 2018MILENIO 703:00 Euro Soccer vs Mónaco**03:50 San Martin Fc vs Cobach 904:40 Liebres** vs Mónaco**05:30 Liebres** vs Franco Fc06:15 Dep. San Pancho vs Psg07:00 Dep. Tony vs Dep. Azul07:50 Tigres vs Cuervos FcDomingo 22 de abril del 2018MILENIO 710:10 Ghost Gosling vs Toros Fc11:00 Vikingos vs Fosforo11:45 Franco Fc vs PSG**12:30 Tigres vs Villacoapa01:15 Dep. IMC vs PSGGUILLERMO GONZALEZSábado 21 de abril de 2018Jornada 8 de Liga 2018“GUAYU” GALVAN (CODER 1)5:00 Solis FC vs Universo SoccerJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)5:00 Carrillo United vs Franco SoccerHIPICO5:00 Vera Soccer vs Cruz AzulHIPICO 55:00 Tomza vs Corassa FCHIPICO 65:00 Xliebres vs Pericos IntraHIPICO 75:00 Dep. Villavs ChivasLA TRIBU5:00 Dep. El Granjero vs Panchitos CJFZA. SOLES 15:00 Real Sociedad vs FC AmigosFZA SOLES 2 (Tierra)5:00 Lear la Cuesta vs Dep. Antonio SalazarDEPORTIVA ALTAVISTA5:00 Melchor Ocampo vs Dicoem Altavista (J25)NIDO 15:00 Potros vs LagunaNIDO 25:00 Rayos – Promotores vs LeverkusenDESCANSA: Dep. la VaquitaLiga “Profr. Guillermo Gonzalez invita a nuestro Torneo de Liga Master 2018….Jugadores nacidos en 1979 y anteriores….Informes al Cel. 2-75-05-43LUIS CARLOS AGUIRRESábado 21 de abril del 2018Campo “A” Unidad Deportiva III8:00 Deportivo JC vs Jesus Army Libre Liga9:30 San Sebastián Jr. vs Estatal No.2 Primera Infantil Liga10:40 Manchester City vs Federal No.3 Intermedia Liga12:00 Real Madrid vs Estatal No.2 Intermedia LigaCampo “B” Unidad Deportiva III8:00 Barza vs Deportivo Olvera Libre Liga9:30 Bugna Kapewa vs Deportivo Milán Libre Liga11:00 Magia Azul vs Konsty Libre LigaCampo “C” Unidad Deportiva III9:30 Lindavista vs Camef 21 Primera Infantil Liga10:40 Manchester vs Deportivo Reyes Libre LigaZETA GAS13:30 Zeta Gas vs Atlético Rojo Libre LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 22 de abril de 2018CAMPO “A” UNIDAD DEP. III8:00 Navassa vs Taller Tilico9:45 Toluca vs Furia11:30 Vikingos vs Deportivo Puentes13:15 Deportivo Canchola vs K-SCAMPO “B” UNIDADA DEP. III8:00 Real Galeana vs Deportivo Salas9:45 Argentina vs Deporitvo Sánchez11:30 Deportivo Chachos vs Real Bañil13:15 Chaveña vs Puente TVCAMPO “C” UNIDAD DEP. III9:45 Real Rodríguez vs Real Cucaracha11:30 Deportivo Unión vs Deportivo Piña13:15 Atlético Rodeo vs Galeana15:00 Los Rabanos vs Franco, FCVILLAGOMEZ I8:00 Santos Colón vs Monster9:45 Valedores vs Astros11:30 Atlético Pumas vs PumasVILLAGOMEZ II8:00 Celtic vs Real Nacional9:45 Arsenal vs Deportivo Totocha11:30 Retiro, FC vs Santiago NiltepecCuartos de final Copa 2da Fuerza en caso de empate 5 penalesTorneo Especial en caso de empate 3 penalesROBERTO AZANIDomingo 22 de abril de 2018MISIONES I8:30 Deportivo Vadi vs Club Veteranos10:15 Macias, FC vs Morocos Body Shop12:00 Atlético Rojo vs Deportivo La ReynaMISIONES II8:30 Leon, FC vs Cuervos, FC10:15 Cementos de Chihuahua vs La JuveMISIONES III8:30 Roma vs Rodríguez Soccer10:15 Sindicato Municipal vs Real España12:00 Rayados vs Juárez SoccerINDIOS8:30 Exa Tec vs Deportivo Rodríguez10:15 Lavandería Azteka vs Italia12:00 Pumas del Carmen vs SantosSALVADOR CANCHOLASábado 21 de abril del 2018TORNEO DE COPA “RICARDO MANCHA”MISIONES II15:30 Lear La Cuesta vs OlímpicoMISIONES III14:00 Leones Negros vs Chihuahua Soccer15:30 Ciro Hernández vs Exa Tec17:00 Brazil vs Arroyo ColoradoMISIONES IV14:00 León vs Inter de Milán15:30 Paisano vs JMAS17:00 San Antonio vs Deportivo Micaela GonzálezVILLAGOMEZ I15:30 Atlético Cisneros vs Latinos17:00 Yonke Trebol vs Laguna SoccerINDIOS I15:30 Italia vs EspañaMARGARITO MORENOSábado 21 de abril del 2018MISIONES I15:30 Ramirez Oro vs Mausin United17:00 Morgan de México (55) vs Alicante (50)MISIONES II17:00 Quesería Abundis vs Atlético SantamaríaVILLAGOMEZ I14:00 Deportivo Ruvalcaba vs Unión de CurtidoresINDIOS I14:00 Tortilleria Fily vs SEPCE Olímpicos17:00 Atlético Español vs AbogadosINDIOS II14:30 Mr.Futbol vs Cruz Azul16:00 Aguilas IBCA vs Integra ComunicacionesCENTENARIOSábado 21 de abril del 2018TORNEO DE COPA “ANTONIO LORTA”Campo “B” Unidad Deportiva III14:00 España vs Real Morelia15:30 America vs Liebres17:00 Cementos de Chihuahua vs Atlético EspañolCampo “C” Unidad Deportiva III14:00 Percherones vs Ex Seminaristas15:30 Santos Laguna vs San Sebastián17:00 Sánchez Soccer vs JC VentasMISIONES I14:00 Lavandería Azteka vs Mr. Futbol17:00 Morgan de México (55) vs Alicante (50)MISIONES II14:00 Halcones vs MexicasCuartos de final de Copa en caso de empate 5 penalesTorneo Especial en caso de empate 3 penalesALAS DORADASSábado 21 de abril del 2018VILLAGOMEZ II15:30 Atlético Español vs Club Med Cir17:00 Old Star´s vs Exa Tec JuárezCampo “A” Unidad Deportiva III14:00 Dental Ney vs San Sebastián15:30 Silver Truck vs Deportivo Avalos17:00 Toluca vs LiebresFinal de Copa en caso de empate 5 PenalesFinal Torneo Especial en caso de empate 3 PenalesINTERLIGASInvita a todos los equipos a participar en la próxima temporada de liga 2018INSCRIPCION GRATIS Mayor información llamar tel. 656 297 61 59Domingo 22 de abril de 2018HIPICOS FUENTES 58:00 Chaveña VS Dep Sombreretillo cuartos de final9:50 Atco Reforma vs Dep Angeles cuartos de final11:40 Atco López vs Atco, San Felipe cuartos de finalHIPICOS FUENTES 68;00 Enfermotes vs Dep Chilos Semifinales9:50 Yonke 78 VS Santos Limones Semifinales11:40 Dep Delfines vs ThermoTech cuartos de finalHIPICOS FUENTES 78:00 Cachorros Ref vs Dep Rebelión cuartos de final9;50 Quantum Plastic vs Melchor Ocampo cuartos de final11;40 Deportivo X vs El Deportivo cuartos de finalCAMPOS HIPICOS FUENTES 88:00 Dep San Lorenzo vs Dep Dorados torneo especial9:50 Mexico vs Dep San Felipe cuartos de final11:00 Alameda vs Dep el Gordo torneo EspecialGOLES EN CONTRA se anexa al reglamentoLos Equipos que no presenten su recibo de pago al Inicio de su partido, Tendra un gol en contraPara Iniciar el partidoTodos los equipos deben Presentar sus credencialesPROXIMA SEMANA 23 ABRIL INICIAMOS CUARTOS DE FINAL Categoria Tercera y SuperiorJILOTEPECDomingo 22 de abril del 2018JILOTEPEC 108:00 Royals vs Yoguis12:00 Toros de Santa Bárbara vs AtleticosJILOTEPEC 208:00 Overs vs Los Cebollos12:00 Capiros vs Deportivo de la OJILOTEPEC 308:00 Indios Maia vs Mineros de Reyes12:00 Capiros vs Los CebollosJILOTEPEC 408:00 Descarriados vs Transportes Nyahn12:00 Pueblito de Allende vs Ópticas JuarezJILOTEPEC 508:00 Sandilleros de Tlahualilo vs El Roble12:00 Los Primos vs Constructora Morales15:30 Cachorros vs Los CubsJILOTEPEC 608:00 Indos Magaña vs Rebasar12:00 Deportivo Nazas vs Medias RojasJILOTEPEC 708:00 Los Reales vs Deportivo Enríquez12:00 Los Gómez vs Cachorros de A. SolísJILOTEPEC 808:00 Toros de León vs Sultanes de Camacho12:00 Cardenales vs Muñoz y FelipeTERRAZAS 108:00 Giants vs Broncos12:00 Hermanos González vs ChihuahuasTERRAZAS 208:00 Los Pochos vs Amigos de Castorena12:00 Dorados vs Gallos del GranjeroTERRAZAS 308:00 Tomateros vs Diablos Rojos12:00 Charros vs GigantesTERRAZAS 408:00 Azucareros San Cristóbal vs Cardenales del Charol12:00 Convertors de México vs Los Reales de ZaragozaTERRAZAS 508:00 Deportivo Durango vs Familia Rentería12:00 Dodgers vs DB SchenkerTERRAZAS 608:00 Cardenales de Ex Carolina vs Gama12:00 Laboratorio Dental Villalobos vs Familia RivasNOGALERA09:00 51s´ vs Pemex13:00 Bosques vs MakakosANTENA 109:00 Amigos Arturo Aguirre vs La Familia13:00 Dorados de Chihuahua vs Piratas Jr.ANTENA 209:00 Ruta 10 vs Petroleros13:00 Red Sox vs TorillosANTENA 309:00 Bombarderos vs Deportivo Emiliano13:00 Morelos vs Meloneros de TlahualiloJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:00 Junta Municipal de Agua vs Marsa13:00 Pepe´s vs Maquinados de JuarezSAUZAL09:00 Los Pizarras del Sauzal vs Rangers13:00 Los Rencorosos vs BlackdemondsSAMALAYUCA10:00 Diablos de Samalayuca vs Amigos de Ramos13:30 Centro Cambiario Irigala vs Potros de MC ToolsEL FORTIN DE LA JMASSábado 21 de Abril de 2018JMAS12:00 Águilas vs JMAS1:30 Bud Light vs Laguna3:00 Dinamo vs CobrasDomingo 22 de abril de 2018JMAS10:00 Espartanos vs Mofles11:15 Unión vs Cobras12:30 Movistar vs Octava1:45 Zaragoza vs Quetzales3:40 García vs Red BullMOSQUEDA PREMIERSabado 21 de abril del 2018JASO 13:30 Dep. López vs Dep. Del Carmen5:15 Brasil vs Leones De SantaJASO 25:15 Tuercas Fc. Vs Real HorizonteJASO 35:15 Atco. Nava vs LindavistaJASO 45:15 Joyería Elvia vs GuadalajaraJASO 55:15 Basculas Juárez vs Inter De TierraDESCANSA VET, GARZADomingo 22 de abril de 2018NIDO 18:00 Farmacia San Isidro vs Retiro Master10:00 Buenavista vs Águilas IbcaNIDO 28:00 Alemania Master vs Lobos Hdez.10:00 Argo vs CuervoJASO 18:00 Dep. Copi vs Estetica Glamour10:00 Liverpool vs González12:00 Dep. Rodeo vs Sánchez SoccerJASO 28:00 20 De Nov. Vs Trans Heroz.10:00 Dep. Moreno vs Real Buenavista12:00 Alemania Jr. Vs Dep. SalvadorJASO 38:00 Coruña vs Estrellas Master10:00 Caporal Master vs Dep. Gomez12:00 Milan vs Dep. SofiaJASO 48:00 Beny Haros vs Glorieta10:00 Dep. Ordaz vs Tecnica 6412:00 Florencia vs SemapiJASO 58:00 Vet. Garza vs Esperanza10:00 Caporal Jr. Vs Vet. Garza Jr.12:00 Jose Nava vs Pumas BlasLUNA8:00 Chavita Urbina vs Union De CompadresDESCANSA DEP.LA FE DEP.GARCIA Y ESPERANZA MARINVICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 22 de abril del 2018COCA-COLA 18:30 Atomos Nexo jr vs Guerreros Km2010:10 Dep Mexico vs Los Bandoleros11:50 Dep Gamer vs Avila1:40 Moderna Fc vs Dep PanfilosCOCA-COLA 28:30 Real Estrada vs Colors10:10 Fc Borregos vs Dep Lilas11:50 Aguilas vs Atl Villa1:40 Ola Verde vs Dep #23COCA-COLA38:30 Bacheo Intenso vs Chavitos Pizza10:10 Almejas vs Dep Hernandez11:50 Fuerza Rayos vs Dep FMR1:40 Imperio Real vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 49:00 Atl Ramirez vs Chicas Chelsea***10:10 Laguna Soccer vs Papas Chelsea11:50 Dep Escobar fem vs Chicas Chelsea***COCA-COLA 58:30 Dorados vs Dep Sosa10:10 Dep Angel vs Dep Ajax11:50 Dep Ramirez vs Dep Aguilas femCOCA-COLA 68:30 Fluminence vs Dep Santhee10:10 Fc Lobos vs Amigos de Lupillo11:50 Atlas jr vs Real GallegosCOCA-COLA 79:00 Almejitas vs Chivas jr***10:10 Dep Union jr vs Chivas jr***11:30 Avila jr vs Amigos de Lupillo jr12:40 Pitufos jr vs Dep Escobar jrCOCA-COLA 88:30 Fc Italia vs New Castle10:10 Fc Union Jrz vs Los Borikuas11:50 Real Fc vs Dep ReyesCOCA-COLA 98:30 Sao Paulo fc vs Guerreros Laguna10:10 Dep Mora vs Dep #24 fem11:30 Bravas fc vs Chicas Manchester12:40 Dep Niupi vs Dep #24jrCOCA-COLA 108:30 Dep Avalos vs Furia Azul10:10 Laguna vs Falcon de Juarez11:50 Dep Rincones vs Dep #24**Nota: Todos los equipos deben presentar credenciales…categoria infantil y femenil faltan dos fechas para finales ... [email protected] sin credencial no podra jugar finales!!!Informes al celular 320-81-81AZTECA JUAREZDomingo 22 de abril de 2018Jornada 16Cat. (Primera y Segunda Fuerza)IMPERIAL AEROPUERTO # 19:00 Los Chagos vs Deportivo Viajes Tapia1:00 Hermanos Martinez vs Novatos del Km 20IMPERIAL AEROPUERTO # 29:00 Angeles de la Familia Palacios vs Piratas1:00 Yankees Jr vs Central RestauranteraIMPERIAL AEROPUERTO # 39:00 Astros vs Multiservicios Diesel Flores1:00 Sbtr vs AstrosIMPERIAL AEROPUERTO # 49:00 Bravos vs Cardenales de Buena Vista1:00 Hermanos Mendez vs Fury JapanIMPERIAL AEROPUERTO # 59:00 Deportivo Jrs vs Tortilleria Baruk1:00 Cachorros de Solis vs DelfinesIMPERIAL AEROPUERTO # 69:00 Dorados de Villa vs Bravos de Chiapas1:00 Aguilas vs RollosCERESO ESTATAL # 19:00 Imperio 727 vs Tritones1:00 Indios vs Cachorros De MartinezConvocatoria: La Liga De Beisbol Azteca Juarez Invita A Todos Los Equipos De Beisbol A Jugar En Las Categoria Primera Y 2da Fuerza Inscripciones Abiertas Junta Todos Los Martes A Las 7 Pm Informacion Al 656-6-36-56-22 Y 2-42-51-11.RIVERAS DEL BRAVOViernes 20 de abril de 2018UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:20 Sulivan vs Dpv Jazy Cancha # 17:00 Sulivan vs Croasia Cancha # 16:20 Black Panter vs Adidas Cancha # 27:00 Bayer vs Jaguares Cancha # 2Sabado 21 de abril de 2018MUDAS # 19:20 Dpv Fot vs Alemania Consolacion Femenil10:00 Santos vs Chelsea Consolaion Femenil10:40 Bayer vs Brasil Consolasion Juvenil Menor11:20 Black Panters vs Brasil Consolasion Juvenil Menor11:50 F C Madrid vs Milan Consolasion Juvenil MenorMUDAS # 29:20 Amazonas vs Gladiadoras Semi Final Vuelta Femenil10:00 Sulivan vs Alemania Semi Final Vuelta Femenil10:40 Real Madrid vs Chivas Semifinal Vuelta Juvenil Menor11:20 Juventus vs Portugal Semifinal Vuelta Juvenil MenorJunta este sabado para los equipos de Las Mudas a las 9:00 a.m. No faltesCANCHA # 11:00 Aguilitas vs Concordia Jr Intermedia 06--071:40 Los Angeles Jr vs Los Pumitas Intermedia 06--072:20 Gremio vs Brasil 8 Juvenil Mayor 02--033:00 Apaches vs Dpv Fot Juvenil Mayor 02--033:40 Apaches vs Niupy Juvenil Mayor 02--034:20 Atl Madrid vs F C Piedras Juvenil Mayor 02--03CANCHA # 21:00 Halcones Vs Atl Madrid Infantil 08---091:40 Real Madrid Vs Cortaza Intermedia 06--072:20 Halcones Vs Dpv Martinez Infantil 08---093:00 Juventus Vs Concordia Juvenil Mayor 02--033:40 Tigres Vs Santos Juvenil Mayor 02--03RIVERAS DEL BRAVO SOCCCER Y RAPIDODomingo 22 de abril de 2018LAS MUDAS 110:00 Galacticos vs F C Barcelona11:00 Abarrotes Aldo vs Chapecuense12:00 Halcones vs Hola VerdeLAS MUDAS 29:00 Atlas vs Dpv Real10;00 Guerreros Fc vs Dpv Rosales11;00 Dpv Aquele vs Dpv J CSANTA ELENA8:30 Guerreros Jr vs Bayer10:00 Dpv Morgado vs Valedores F C11:30 Dpv Medina vs Furia Roja1:00 Tigres vs Guerreros2:30 Nvo Mundo vs Dpv LopezAUTO SONE 49:00 Milan vs Combinados11:00 Dpv Jimenez vs Francia1:00 Rebaño vs Olimpia1:30 Dpv Los Primos vs HalconesJunta el proximo sabado 28 de abril a las 11:30 Campo Santa ElenaIMPERIAL ZARAGOZADomingo 22 de abril 2018IMPERIAL ZARAGOZA NO 108:00 Toluca vs Dep Quintaco09:45 Dep Rangel vs Maletitas Fc11:30 Radiadores Solis vs Dep Acv213:15 Chelsea vs Real OlagueIMPERIAL ZARAGOZA NO 208:00 Dep Zorros vs Dep Moreno09:45 Noruega vs La Banda11:30 Dep Garza vs Indias Uacj**13:15 Blue Boys vs La BandaIMPERIAL ZARAGOZA NO 308:00 Milan vs Pachuca09:45 Combinado vs Indias Uacj**11:30 Arsenal vs Dep Morelos13:15 El Vergel vs Reenc De DiablosIMPERIAL ZARAGOZA NO 808:00 Dep Tena Jr vs Fc Lexus09:45 Audio Video vs Dep Reyna**11:30 Dep 4 Caminos vs Dep Reyna**13:15 La Cuesta vs Dep JordanIMPERIAL ZARAGOZA NO 908:00 Colombia vs Chikas Morelos09:45 Nenas Soccer vs Dep Juarez11:30 Divas Soccer vs Holanda13:15 Dep Cirilos vs Santos LagunaIMPERIAL ZARAGOZA NO 1008:00 Italia Fc vs Dep Rangel09:45 Dep Che Guevara vs Las Diablas11:30 Papichulos vs Los Diablos13:15 Pepsi-Colos vs Dep Gallegos