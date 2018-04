Manila, Filipinas— Lucas Matthysse no quiere desaprovechar el chance de enfrentarse con el “Pacman”, quien a su vez pretende enseñarle a los aficionados que Manny Pacquiao está de regreso.Tanto el argentino, de 35 años, como el filipino, de 39 años, se vieron las caras en Manila para presentar oficialmente el pleito que sostendrán el 15 de julio en la Axiata Arena de Kuala Lumpur, Malasia, y donde Lucas expondrá el cetro mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).“Me puse contento con este chance, es un honor que me haya elegido Pacquiao y que yo como campeón haga esta defensa. Seremos como dos pit bulls que se pelearán ese día, que la gente salga contenta”, expuso Lucas, quien volverá a Estados Unidos a concentrarse en Indio, California, bajo el mando de Joel Díaz.“He visto pelear a Manny desde hace años, recuerdo las peleas contra Érik Morales, fueron buenas, y siempre lo he visto, un placer enfrentarlo ahora”.El pampero Lucas tuvo su última salida en enero pasado cuando se proclamó monarca en el Forum de Ingle-wood, California, derrotando por nocaut a Tewa Kiram, mientras que Manny no pelea desde julio del año pasado cuando fue sorprendido por Jeff Horn en Australia, donde cayó por decisión unánime.“Vamos a demostrarle a la gente que sigo siendo Manny “Pac man” Pacquiao, el boxeador con hambre, y que quiere darle a la gente una gran pelea. Lucas es el campeón y se le respeta mucho”, comentó el múltiple campeón filipino.Pero Manny Pacquiao (59-7-2, 38 nocauts) ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos nueve combates y su velocidad de manos ya no es la misma de antes.

