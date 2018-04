Defienden Chihuahuas con garra la victoria

El relevista Jonathan Aro supo sobreponerse al problema en el que se había metido al inicio del noveno inning y con un ponche sobre Kristopher Negrón sacó el tercer out para que los Chihuahuas de El Paso vencieran ayer en una noche con frío y lluvia a los Aces de Reno, 3-2, y lograran su segunda victoria consecutiva en esta serie.Con el resultado, El Paso deja su marca en 9 partidos ganados y cinco perdidos y se coloca un juego de ventaja arriba de las Abejas de Salt Lake, que ayer perdieron y están con 8-6. Para Reno, esta fue la sexta derrota al hilo en el año.Aro abrió la novena con pasaporte a César Puello, que se robó la segundo y en un mal tiro del catcher Stephen McGee avanzó hasta la antesala para que los Aces tuvieran la carrera del empate a 90 pies de la registradora.Pero Matt Littlewood pegó un rodado por la segunda que el mexicano Luis Urías no tuvo problema para levantar y sacar el out en primera sin que Puello tuviera oportunidad de anotar la del empate. Fue el turno al bat de Ildemaro Vargas y pegó un elevado al jardín derecho, pero no con la suficiente profundidad para que Puello hiciera el pisa y corre, por lo que la carrera del empate se mantenía a 90 pies del home. Y ahí se quedó cuando Negrón, con dos strikes en la cuenta, se fue con una bola alta y no alcanzó a detener el bat para evitar el ponche.Los Chihuahuas se fueron arriba en la quinta entrada con carreras de Diego Gorís y McGee, y sumaron una más en el octavo rollo por conducto de Brett Nicholas, impulsado por un triple de Franmil Reyes con dos outs en la pizarra. Los Aces anotaron una carrera en la séptima y otra en la octava entrada.Chris Huffman abrió por los paseños, tuvo una labor de siete entradas completas en las que permitió cuatro imparables y una carrera, regaló dos bases, ponchó a tres y sumó su primera victoria. Por Reno el abridor fue Jake Buchanan, que en seis entradas completas permitió seis hits, dos carreras, regaló una base y ponchó a dos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.