Premian a lo mejor

Wes Giles sumó otro título de entrenador líder de cuarto de milla en el Hipódromo de Sunland Park, que este martes terminó la temporada 2017-18 de carreras de caballos. Manuel Gutiérrez fue el jockey líder en cuartos de milla, mientras que Henry Domínguez y Alfredo Juárez Jr. fueron entrenador y jockey líder, respectivamente, de purasangres.Zee James, dosañero entrenado por Giles, fue el ganador esta temporada del New Mexican Spring Futurity, con bolsa de 396 mil 412 dólares.Manuel Gutiérrez disfrutó de una campaña monstruosa como el líder en las posiciones de jinetes de cuartos de milla. Gutiérrez ganó 22 veces en 113 monturas por un clip de 19 por ciento. Sus monturas generaron ganancias por más de medio millón de dólares. Su victoria más rica llegó en el Campeonato de Sunland Park (Gr. I) con bolsa de 350 mil dólares. El título de jockey líder de Sunland Park fue el primero para el jinete de clase mundial.Diamond Racing Stables fueron los líderes propietarios de cuartos de milla.Henry Dominguez ganó el título de entrenador líder de caballos purasangre con un repunte tardío en los últimos dos meses. Domínguez ganó 39 carreras superando a entrenadores como Justin Evans, Susan Arnett, Miguel Hernández y Todd Fincher. El establo de Domínguez obtuvo casi 900 mil dólares en ganancias durante los 72 días de competencias.Todd Fincher lideró las ganancias de los entrenadores con casi un millón y medio de dólares en producción. Fincher ensilló a Runaway Ghost cuando ganó el Sunland Derby (Gr. III), con bolsa de 800 mil dólares y el Riley Allison Derby, con bolsa de 100 mil dólares.Alfredo Juárez Jr. conquistó su primer título como jockey líder de purasangres en Sunland Park con 71 victorias. Uno de su muchos triunfos se presentó en el Sunland Park Handicap, con bolsa de 150 mil dólares, donde montó a Oh So Regal para una victoria de principio a fin. La monta de Juárez Jr. generó ganancias por más de un millón y medio de dólares durante la temporada.Una vez más, Judge Lanier Racing, liderado por Tom y Sandy McKenna, fueron los propietarios de purasangres dominantes en Sunland Park. El grupo líder ganó 34 carreras con ganancias por casi 700 mil dólares. Su corredor estrella, Oh So Regal, rompió el récord de pista en la distancia de 9 furlongs en el Sunland Park Handicap. También son dueños de Sphene, el prometedor subcampeón del Sunland Park Handicap.

