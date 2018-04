Ciudad de México— Los días de Carlos Peña en Cruz Azul podrían estar contados.El técnico celeste Pedro Caixinha no ocultó su molestia porque el “Gullit” habría comprado cervezas el lunes tras el entrenamiento, en una tienda cercana a La Noria, esto a pesar de que hace unas semanas había asegurado que el volante se quedaría un semestre más.“No voy a individualizar, creo que ya hablamos demasiado sobre el tema de Carlos Peña, creo que él sabe muy claro que muchas veces en la vida no tienes una oportunidad mucho menos 2, consecutivas, y cuando sé de esas cosas, tengo una intervención muy dura”, explicó el luso.“Que va desde que sean multas que ya están previstas en el reglamento, ya sean decisiones de que si va jugar o no, o hasta que sea una decisión de que diga ‘bueno, con este tipo de comportamientos tan recurrentes pues te doy las gracias y te regresas’, o terminamos el contrato, o en este caso, tienes un año de préstamo pero quién sabe si puedes quedarte 6 meses, ¿no?”.De acuerdo a ESPN, Peña fue visto comprando cervezas, lo que no negó ni confirmó Caixinha, aunque Grupo REFORMA pudo saber que el club cementero investigó y confirmó lo ocurrido.Por eso, Caixinha comentó que busca cambiar esos hábitos.“Para mí hay un triángulo que tiene que ver con lo que es el performance, primero es el entrenamiento, el entrenamiento tiene que ser algo sagrado; después tiene que ver con la alimentación”, apuntó.“Porque es eso que te va a permitir estar saludable para tener combustible para entrenar cada día mejor, y ese para mí es el concepto de forma; y el último que cierra el triángulo es el reposo”.El luso aceptó que será un partido especial el último en el Estadio Azul, el sábado ante Monarcas.Pierden a RocoEnzo Roco no estará en los últimos dos partidos de Cruz Azul en este Clausura 2018, debido a una lesión grado 2 de bíceps crural porción larga.Mediante un comunicado La Máquina informó que el defensa será tratado con antiinflamatorios, anti dolor y drenaje linfático para absorber el hematoma; serán tres semanas las que se tarde el jugador en sanar por completo.Roco tuvo que salir de cambio al minuto 11 del juego ante Tigres del sábado pasado y se perderá los duelos ante Morelia y Veracruz.La Máquina tiene complicado el avanzar a la Liguilla por lo que el chileno regresaría a las canchas hasta el Apertura 2018.

