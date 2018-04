Siguen dimes y diretes entre Gennady Golovkin y 'Canelo'

Ciudad de México— El kazajo Gennady Golovkin publicó un video en redes sociales llamado “No draw” (No empates), donde su entrenador, Abel Sánchez, come un jugoso corte de carne, referencia al clembuterol que salió en los exámenes de antidopaje del “Canelo”, y por lo que el mexicano tuvo que bajarse del combate programado para el 5 de mayo.En el video, promocionado por la marca AirJordan, Sánchez dice que “para obtener un poder súper humano, se necesita un ingrediente...”. Después de varias tomas de GGG entrenando sobre un cuadrilátero, el mismo entrenador remata con “...trabajo duro”.“Canelo” Álvarez no tardó mucho en contestar. “Sé que me extrañas y que no puedes vivir sin mí”.El kazajo todavía no tiene rival para el primer sábado de mayo, mientras que el mexicano enfrenta una posible suspensión de un año por la Comisión Antidopaje de Nevada.Definen hoy suerte de ‘Canelo’Saúl “Canelo” Álvarez sabrá hoy si haber dado positivo a clembuterol en dos exámenes antidopaje en febrero merece castigo y, si ése es el caso, cuántos meses sería sancionado.La Comisión Atlética del Estado de Nevada sesionará, a partir de las 11 horas -horario de la Ciudad de México- en el Grant Sawyer State Office Building de Las Vegas, y la orden del día tocará varios temas, el último es la audiencia del tapatío, quien decidió hace unas semanas, junto con su promotora, cancelar el pleito que tenía para el 5 de mayo en esa ciudad con el kazajo Gennady Golovkin.Saúl no estará presente en la audiencia, declarará vía telefónica y sólo estaría presente un abogado en su representación.Álvarez explicará a los miembros de la Comisión el motivo del positivo. Atribuye los niveles bajos de clembuterol que le detectaron a carne contaminada que ingirió en Jalisco.Igualmente, Óscar de la Hoya, su promotor, y Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions, estarán al pendiente de la audiencia vía telefónica desde Manila, donde están promocionando el pleito entre Lucas Matthysse y Manny Pacquiao.Se prevé que Bob Bennett, director ejecutivo de la Comisión, proponga a los miembros un castigo de 6 a 12 meses, pues a declarado que Álvarez falló los controles antidopaje, sin importar si fue con una mala intención o no.